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Агнес Киттелсен
Агнес Киттелсен
Agnes Kittelsen
О персоне
Фильмография
Агнес Киттелсен
Agnes Kittelsen
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Дата рождения
20 мая 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Кристиансанн, Норвегия
Рост
162 см
Биография Агнес Киттелсен
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Фильмография Агнес Киттелсен
Пробуждающая совесть 2: Дар змеи
приключения, драма, фэнтези
2019, Дания
5.0
Путешествие к Рождественской звезде
сказка, семейный, приключения
2012, Норвегия
6.0
Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический
2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.0
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