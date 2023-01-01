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Кон-Тики Кон-Тики
Киноафиша Фильмы Кон-Тики Кон-Тики, 2012: актеры и роли
Kon-Tiki Кон-Тики 2012 / Великобритания / Норвегия / Дания
5.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Кон-Тики, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хоаким Роннинг Хоаким Роннинг Joachim Roenning Эспен Сандберг Эспен Сандберг Espen Sandberg
В ролях
Пол Сверре Валхейм Хаген Пол Сверре Валхейм Хаген Pål Sverre Valheim Hagen Андерс Баасмо Кристиансен Андерс Баасмо Кристиансен Anders Baasmo Christiansen Густаф Скарсгард Густаф Скарсгард Gustaf Skarsgård Одд Магнус Уильямсон Якоб Офтебро Якоб Офтебро Jakob Oftebro Агнес Киттелсен Агнес Киттелсен Agnes Kittelsen Тобиас Зантельман Тобиас Зантельман Tobias Santelmann
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