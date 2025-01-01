Epilogue Бенгт влюбился в Полинезию. Он остался там и стал генеральным консулом Швеции. Умер в 1997 году.

Epilogue Эрик построил себе парусную лодку, которая стала его домом на 11 лет. Он работал художником до своей смерти в 1972 году.

Epilogue Торстейн продолжал участвовать в экспедициях. Он погиб в 1964 году во время попытки добраться до Северного полюса на лыжах.

Epilogue Кнут вернулся к карьере в военной разведке. Он также сыграл ключевую роль в создании музея Кон-Тики. Умер на Рождество 2009 года.

Epilogue Герман стал директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Умер у озера Титицака в 1986 году.