Spinden
[о теориях Тора]
Учёные антропологи чётко утверждают, что Полинезия была заселена не с востока.
Spinden
[В офисе Спиндена]
Оглянитесь вокруг. Каждая книга здесь предлагает ту или иную теорию. Большинство написаны одним человеком, прочитаны, может быть, десятью, из которых девять с ней не согласны.
Thor Heyerdahl
Но моя теория подкреплена доказательствами, что Полинезия была заселена с востока. Я провёл десять лет, исследуя и пиша диссертацию. Я жил на Фату-Хиве. Профессор... я жил своей теорией.
Spinden
Какой я по счёту? Сколько издателей вы видели до меня? Знаю, вы были у Барбо и Бенедикта. Думаю, Мида и Хилл-Таута тоже. Все учёные считают, что мир ждёт их открытия. То, что я ваша последняя надежда, должно вам кое-что сказать.
Thor Heyerdahl
Да, научные издательства полностью закрыты для новых идей. Это говорит мне, что когда игнорируешь доказательства, ничего...
Spinden
[сердито]
Послушайте меня! Вы утверждаете, что доколумбова цивилизация Перу была выдающейся.
Spinden
И что преобладающие ветры и течения в Тихом океане там движутся с востока на запад. Но при этом Тики не мог добраться до Полинезии, потому что у его народа не было лодок!
Spinden
[подозрительно]
Плоты! Вот это был бы доказательство! Хотите, чтобы вашу теорию приняли? Хотите быть правым? Тогда вперёд. Поплывите с Перу в Полинезию на плоту из бальсы. Удачи!