Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кон-Тики Цитаты из фильма Кон-Тики

Цитаты из фильма Кон-Тики

Epilogue Бенгт влюбился в Полинезию. Он остался там и стал генеральным консулом Швеции. Умер в 1997 году.
Epilogue Эрик построил себе парусную лодку, которая стала его домом на 11 лет. Он работал художником до своей смерти в 1972 году.
Epilogue Торстейн продолжал участвовать в экспедициях. Он погиб в 1964 году во время попытки добраться до Северного полюса на лыжах.
Epilogue Кнут вернулся к карьере в военной разведке. Он также сыграл ключевую роль в создании музея Кон-Тики. Умер на Рождество 2009 года.
Epilogue Герман стал директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Умер у озера Титицака в 1986 году.
Epilogue Тор написал книгу о Кон-Тики. Она была переведена более чем на 70 языков и продана тиражом свыше 50 миллионов экземпляров. Документальный фильм об экспедиции получил Оскар. Лив и Тор развелись после путешествия на Кон-Тики. Их сыновья остались с Лив, которая позже переехала в США и умерла там в 1969 году. Тор продолжил работать экспериментальным археологом, писателем и исследователем. Умер в 2002 году.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Liv Heyerdahl [Тор читает письмо Лив. Закадровый голос Лив] Мой дорогой Тор. Ты сделал это. Ты доказал то, что Тей говорил нам той ночью на Фату-Хива. Тебе не нужно учиться плавать. Если ты упадёшь в воду, ты всплывёшь только силой воли. Как ты, наверное, понял, я не на Таити и не жду тебя. Потому что то, что должно было стать нашей жизнью, оказалось только твоей. Ты — это ты. И ты проведёшь остаток своей жизни, гоняясь за закатами. Тор, это было не про исследование Тихого океана. Важнее, зачем тебе нужно было идти. Почему ты не мог остановиться и не оставить всё позади, направляясь в неизвестность. Но это ты, мой любимый Тор. Ирония в том, что именно за это я тебя больше всего и люблю — за то, что это нас и разлучило. Лив.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thor Heyerdahl [Радиосвязь с материком] Ранние люди не видели в океанах преграды, а скорее средство общения. Это наука, которую нельзя изучать за столом или в комитетах. Цивилизация возрастом 1500 лет обладала морскими и навигационными навыками, чтобы успешно провести плот из бальсы на расстояние более 5000 миль. Мы используем те же звезды, что и они.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thor Heyerdahl [Встреча всех в бухте] Это Герман Ватцингер, мой заместитель. Просто потому, что без него никто не мог быть первым. Герман, это мои два фантастических радиотелефониста: Торстейн. Военный герой, с нервами из асбеста. Насколько нам известно, у него всего две слабости: виски и женщины - Кнут Хогланд, тоже военный герой, и я знаю, что Кнут ненавидит меня за эти слова, но я должен иметь право называть его легендой. Вот кто ты, Кнут - Эрик Хессельберг...
Erik Hesselberg [иронично] Не легенда.
Thor Heyerdahl ...но ты спас мне жизнь. Эрик и я выросли вместе в Ларвике. У Эрика есть один уникальный навык, который нам очень пригодится. Эрик уже бывал в море. Наверняка у вас есть вопросы...
Erik Hesselberg [Идёт к Тору] Может, сначала представлю вас друг другу. Это Тор. Напыщенный, эгоцентричный чудак, но очень хороший лидер. И благодаря ему мы собираемся сделать то, что сделал Тики 1500 лет назад. Мы собираемся...
Thor Heyerdahl Построить плот.
Erik Hesselberg И...
Thor Heyerdahl [смеясь] Поплыть навстречу закату.
Torstein Raaby [любопытно] Где плот?
Thor Heyerdahl [иронично] Ты на нём сидишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Herman Watzinger [о канатах, которые держат плот вместе] Это наш единственный шанс. Сейчас наша единственная надежда — попытаться укрепить канаты. Натянуть всё заново.
Thor Heyerdahl Херман... Мы построили этот плот так же, как Тики, и он дошёл до цели. Так и мы дойдём. В этом наша вера.
Herman Watzinger Вера? Это не религия, Тор. Это... безумие.
Thor Heyerdahl Это нечто большее, чем мы.
Herman Watzinger Пожалуйста. Посмотри на бревна. Почувствуй, как движется твой плот.
Thor Heyerdahl Тики знал.
Herman Watzinger Боже мой! Ты ничего не понимаешь? Здесь никто, кроме тебя, не верит в Тики!
Thor Heyerdahl Нет?
[делает паузу. Осматривает всех]
Thor Heyerdahl Тогда какого чёрта ты тут делаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Torstein Raaby И всего сто дней осталось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Torstein Raaby [все шестеро лежат на плоту и смотрят на звездное небо] Будто мы — единственные люди во Вселенной.
Bengt Danielsson Возможно. Может, они бомбы друг на друга сбросили. И каждый город теперь как Хиросима.
Erik Hesselberg [подозрительно] Сомневаюсь, что у нас был бы радиоконтакт, Бенгт.
Thor Heyerdahl Возможно, нас просто приняли. Природа. Мы стали как чайка или рыба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bustamente [Идёт к Тору, садится на берегу] Мистер Хейердал?
Thor Heyerdahl [ошибочно приняв его за официанта] Просто стакан воды, пожалуйста.
Bustamente Я — Хосе Бустаманте.
[президент Перу]
Thor Heyerdahl [быстро встаёт] Ваше Превосходительство. Спасибо, что меня приняли.
Bustamente Чем могу быть полезен?
Thor Heyerdahl На самом деле я тут, чтобы рассказать, что могу сделать для вас.
Bustamente И что же это?
Thor Heyerdahl Переплыв Тихий океан — 5 тысяч миль — я докажу, что первыми поселенцами Полинезии были перуанцы.
Bustamente [удивлённо] Что? Перуанцы открыли Полинезию? И чем я могу помочь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spinden [о теориях Тора] Учёные антропологи чётко утверждают, что Полинезия была заселена не с востока.
Thor Heyerdahl Учёные не всегда бывают правы, сэр.
Spinden [В офисе Спиндена] Оглянитесь вокруг. Каждая книга здесь предлагает ту или иную теорию. Большинство написаны одним человеком, прочитаны, может быть, десятью, из которых девять с ней не согласны.
Thor Heyerdahl Но моя теория подкреплена доказательствами, что Полинезия была заселена с востока. Я провёл десять лет, исследуя и пиша диссертацию. Я жил на Фату-Хиве. Профессор... я жил своей теорией.
Spinden Какой я по счёту? Сколько издателей вы видели до меня? Знаю, вы были у Барбо и Бенедикта. Думаю, Мида и Хилл-Таута тоже. Все учёные считают, что мир ждёт их открытия. То, что я ваша последняя надежда, должно вам кое-что сказать.
Thor Heyerdahl Да, научные издательства полностью закрыты для новых идей. Это говорит мне, что когда игнорируешь доказательства, ничего...
Spinden [сердито] Послушайте меня! Вы утверждаете, что доколумбова цивилизация Перу была выдающейся.
Thor Heyerdahl Согласен.
Spinden И что преобладающие ветры и течения в Тихом океане там движутся с востока на запад. Но при этом Тики не мог добраться до Полинезии, потому что у его народа не было лодок!
Thor Heyerdahl Нет. Но у них были плоты. Плоты из бальсового дерева.
Spinden [подозрительно] Плоты! Вот это был бы доказательство! Хотите, чтобы вашу теорию приняли? Хотите быть правым? Тогда вперёд. Поплывите с Перу в Полинезию на плоту из бальсы. Удачи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thor Heyerdahl [Разговор с тремя членами National Geographic] Господа. Ваш журнал отправится со мной на плоту. Под властью ветров, весь путь до Полинезии. Это дальше, чем из Чикаго в Москву. Вот отсюда сюда.
[указывает на карте за собой]
Committee Member У вас будет какой-то двигатель на случай ЧП?
Thor Heyerdahl Нет. Категорически нет. Мы отдадимся течению и ветру... как Тики.
Committee Member [заинтересованно] И доказываете этим необыкновенным путешествием?
Thor Heyerdahl Что океаны — не преграды, а дороги. Не помехи, а пути. Я докажу, что народы Южной Америки плавали в Полинезию...
Committee Member [отрицательно] Каждый школьник знает, что Полинезия была заселена из Азии, а не из Южной Америки.
Thor Heyerdahl И моя задача как учёного — доказать этим школьникам и их цитатам ошибочность.
[поворачивается к карте]
Thor Heyerdahl Древний человек, будучи поклонником солнца...
Committee Member [перебивает Тора] Мистер Хейердал. Без сомнения, история о норвежцах, утонувших в Тихом океане, хорошо раскупится. Но не в этом журнале.
Thor Heyerdahl [зло] Это научная экспедиция!
Committee Member Наш журнал ставит цель выше — не финансировать и не поддерживать людей, настроенных на самоубийство. Сомневаюсь, что он найдёт добровольцев для такого путешествия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thor Heyerdahl [разговор со стариком на Фату-Хиве] Тей? Откуда пришли твои предки?
Tei Мы верим, что Тики — Тики, бог солнца — привёл нас на эти острова с земли за морем.
Thor Heyerdahl [удивлённо] С востока? «L'est?»
Tei Всё приходит с востока. Океанские течения, ветер и солнце. Тики шёл навстречу солнцу.
Thor Heyerdahl [восхищённо] Тики!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thor Heyerdahl [читает книгу] Лив? Послушай: "Фаа-хока — маркизский сорт ананаса. Его в изобилии нашли первые европейские исследователи".
Liv Heyerdahl [смущённо] Тот же ананас?
Thor Heyerdahl Да. Он на самом деле родом из Южной Америки.
Liv Heyerdahl Возможно, он умеет плавать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thor Heyerdahl Я слышал, что утопление — лучший способ умереть.
Erik Hesselberg Не совсем так. Ты можешь продержаться минуту, пока рефлекторно не вдохнёшь. Лёгкие наполняются водой, ты начинаешь задыхаться, а кислота, образующаяся от солёной воды в желудке, словно жжёт изнутри. Сердце начинает бешено колотиться, заставляя тебя снова дышать — и вдыхаешь ещё воды. Потеряешь контроль, и только после этого умрёшь. В общей сложности три-четыре минуты.
Thor Heyerdahl Постой. А как же воспоминания, которые пролетят перед глазами?
Erik Hesselberg Да, это самая жёсткая часть.
[оба посмеиваются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Liv Heyerdahl Разве ты не знал, что первые полинезийцы пришли с запада? Представь только — грести всю дорогу из Азии против течения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Торстейн Рааби [Видя, что Бенгт бросает пыльцу в воду] Зачем мы кормим акул нашим томатным супом?
Бенгт Даниэльссон Это средство от акул, присланное американцами.
Торстейн Рааби [иронично] Нет, это томатный суп.
Бенгт Даниэльссон [смущённо, разглядывая пыльцу на пальце] А где же средство от акул?
Торстейн Рааби [смешно] Похоже, мы его уже съели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
American Sailor [перечисляя припасы] Супы, ножи, таблетки для опреснения, шлюпки, снасти для рыбалки, консервы, отпугиватель акул...
Thor Heyerdahl Это работает?
American Sailor Что?
Thor Heyerdahl Отпугиватель акул.
American Sailor Вот что мы хотим, чтобы ты выяснил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Freuchen [Говорит о теориях Тора, неоднократно отвергнутых] Не волнуйся, Хейердал. Научные комитеты — п##д#ц. Я прав, Макгрегор, или я прав?
Freuchen [он замечает, что Герман Ватцингер смотрит на его деревянную ногу] Обморожение. Зима двадцать четвёртого. Оно меня кое-чему научило: Делай, как местные. До мелочей. Не пользуйся гвоздями, если они шли канатом. Не бери сталь, если у них был кость. Это наследие их предков. Следуй за ними. И тогда, может, ногу не потеряешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Тор Хейердал [сидят с Германом на крыше ночью] За здоровье!
Герман Ватцингер Мне 32 года. Продавец холодильников, в разбитом браке. Вот я. Очень хочу присоединиться к тому плоту. Знаю, это может быть опасно... но если бы вы знали, как опасен бизнес с холодильниками.
Тор Хейердал [серьёзно] Там нас никто не спасёт. Ты понял?
Герман Ватцингер Кроме вашей теории. Капитан.
Тор Хейердал [иронично] Твои ноги точно не отморозишь. Обещаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thor Heyerdahl [почти заканчивают путешествие] Мы проплыли более 8000 километров, ребята... но правда в том, что самая большая опасность ещё впереди.
Herman Watzinger [саркастично] Люди?
Thor Heyerdahl Нет: риф Рароя. Он словно стена окружает весь остров, с острыми кораллами.
Torstein Raaby [взволнованно] Почему вы нам не сказали?
Thor Heyerdahl [смотрит на Рааби] Невозможно было точно знать, где мы окажемся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Thor Heyerdahl [Беседует с двумя моряками в баре, показывая им рисунок плота] Дюжина бревен, больших бальсовых бревен, и хижина на пятерых. Всё очень надёжно, конечно. Мачта, руль, вот и всё: Кон-Тики.
Sailor [злой] Я провёл 22 дня на плоту. Нас торпедировали. Северная Атлантика, зима 43-го. Его ни в какую не поплывёшь и не повернёшь. Всё, что остаётся — сидеть и ждать смерти. Эти бревна... они будут тереться друг о друга на волнах и в конце концов разорвут связи. И тогда каждый будет сидеть на своём бревне, плыть по отдельности, во власти стихий.
Thor Heyerdahl [смущённо] Спасибо за уделённое время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кнут Хоугланд [после того, как он спас Германа в воде, оба садятся на плот] Три года назад я застрелил четырёх человек. Гестапо поймало меня с радиоприёмником.
Герман Ватцингер [лаконично] Это была война.
Кнут Хоугланд Так говорит Торстейн. Он помог потопить «Тирпиц», но его это не волнует. Спасибо.
Герман Ватцингер [смущённо] Это ты спас мне жизнь.
Кнут Хоугланд Вот что я имел в виду. Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Knut Haugland [о том, как обойти риф Рароия, чтобы добраться до материка] Какие у нас есть варианты?
Herman Watzinger Можно попробовать прокатиться на волне.
Knut Haugland [скептически] Прокатиться на волне?
Herman Watzinger [берёт бумагу и ручку, чтобы нарисовать] Да. Волны идут циклами по 13. Каждая 13-я волна заметно сильнее остальных. Когда подойдём к рифу, забросим якорь — что-то тяжёлое, чтобы удержать плот на месте.
Erik Hesselberg А потом?
Herman Watzinger Потом считаем волны. И прямо перед 13-й волной перережем трос, и, надеюсь, прокатимся на волне через риф. Может сработать.
Thor Heyerdahl [смотрит на Германа] Мне нравится. Так и сделаем. Вот что и будем делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Агнес Киттелсен
Агнес Киттелсен
Agnes Kittelsen
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген
Pål Sverre Valheim Hagen
Одд Магнус Уильямсон
Odd-Magnus Williamson
Якоб Офтебро
Якоб Офтебро
Jakob Oftebro
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Anders Baasmo Christiansen
Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард
Gustaf Skarsgård
Мануэль Коши
Мануэль Коши
Manuel Cauchi
Питер Уайт
Peter Wight
Джонни Майерс
Jonny Meyers
Сёрен Пильмарк
Søren Pilmark
Тобиас Зантельман
Тобиас Зантельман
Tobias Santelmann
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Почему Снейп одевается как монах? Одежда героя «Гарри Поттера» раскрывает его тайную клятву
Если детективы — то только эти: 3 сериала, которые смотрятся запоем (и рейтинги отличные)
Один курятник, две бухты и глыба, на которой не танцевала Варлей: где на самом деле снимали фильм «Спортлото-82»
Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий
Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
«Мажор» одобряет: Прилучный назвал 16 любимых фильмов СССР — у № 1 непростая судьба и рейтинг 8.2
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше