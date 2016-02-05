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Добро пожаловать в Норвегию, 2016

2016 / Норвегия
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О фильме

Обычная норвежская семья решает открыть в горах Норвегии приют для беженцев.

6.0 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 13 октября 2016
Премьера в мире 5 февраля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Руне Денстад Лангло
В ролях
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Слиман Дази
Слиман Дази
Нини Бакке Кристиансен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Добро пожаловать в Норвегию 1 постер
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4 августа 2017 14:15
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