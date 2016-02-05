Добро пожаловать в Норвегию, 2016

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о выходе в прокат О фильме Обычная норвежская семья решает открыть в горах Норвегии приют для беженцев. Развернуть 6.0 Оцените 12 голосов Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2016 Премьера онлайн 13 октября 2016 Премьера в мире 5 февраля 2016 Возраст 16+ Режиссер Руне Денстад Лангло В ролях Андерс Баасмо Кристиансен Слиман Дази Нини Бакке Кристиансен Все актеры и съемочная группа 1 постер

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