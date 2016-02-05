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Добро пожаловать в Норвегию
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Добро пожаловать в Норвегию, 2016
2016 / Норвегия
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Жанр:
комедия
драма
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О фильме
Обычная норвежская семья решает открыть в горах Норвегии приют для беженцев.
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6.0
Оцените
12
голосов
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2016
Премьера онлайн
13 октября 2016
Премьера в мире
5 февраля 2016
Возраст
16+
Режиссер
Руне Денстад Лангло
В ролях
Андерс Баасмо Кристиансен
Слиман Дази
Нини Бакке Кристиансен
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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