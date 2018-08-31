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Skjelvet / The Quake

Разлом, 2018

2018 / Норвегия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Простой геолог вынужден спасать свою семью от природной катастрофы
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Геолог Кристиан Эйкьорд, спасший сотни жизней во время катастрофы в Гейрангере, становится знаменитостью и национальным героем. Однако публика не знает, что он не может оправиться от сильнейшего посттравматического расстройства. Не в силах выносить его болезнь, жена забирает детей и переезжает в другой город.

Спустя четыре года жизнь вроде бы налаживается: Кристиан получает новую работу, знакомится с дочерью бывшего коллеги, и его травма постепенно излечивается. Однако вскоре он обнаруживает зловещие сейсмические толчки, являющиеся предвестниками еще одной катастрофы. Герою предстоит взглянуть своим страхам в глаза, если он хочет остаться в живых...

  • Постановщиком фильма выступил известный норвежский оператор Йон Андреас Андерсен: это его дебют в качестве режиссера.
  • Фильм является сиквелом картины Роара Утхауга «Волна». Актеры Кристоффер Йонер и Ане Даль Торп возвращаются к ролям Кристиана Эйкьорда и его жены Идун.
  • Во время выполнения того, что Йонер назвал “безобидным трюком”, он сломал ногу. К счастью, перелом был простым, и лечение удалось завершить при помощи лекарств, хотя оно и стоило актеру нескольких ролей в других проектах.
  • Ане Даль Торп была напугана во время съемок сцен на крыше высотного здания, но снимать многие водные сцены из предыдущего фильма ей было куда страшнее.

Продолжение фильма «Волна», самой кассовой норвежской картины последних лет.
Мощнейшее землетрясение в окрестностях Осло грозит уничтожить столицу и большую часть её жителей. Тектонический разлом проходит прямо через город, разрушая небоскребы, словно карточные домики. Теперь обычный геолог вынужден спасать свою семью, оказавшуюся в самом сердце разверзнутой бездны…

 

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 3 января 2019
Премьера в мире 31 августа 2018
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Йон Андреас Андерсен
Йон Андреас Андерсен
В ролях
Кристоффер Йонер
Кристоффер Йонер
Эни Даль Торп
Эни Даль Торп
Йонас Хофф Офтебро
Йонас Хофф Офтебро
Эдит Хогенруд-Сэнд
Эдит Хогенруд-Сэнд
Стиг Р. Амдам
Стиг Р. Амдам
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Разлом 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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27 января 2022 13:52
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