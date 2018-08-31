Разлом, 2018

Геолог Кристиан Эйкьорд, спасший сотни жизней во время катастрофы в Гейрангере, становится знаменитостью и национальным героем. Однако публика не знает, что он не может оправиться от сильнейшего посттравматического расстройства. Не в силах выносить его болезнь, жена забирает детей и переезжает в другой город.

Спустя четыре года жизнь вроде бы налаживается: Кристиан получает новую работу, знакомится с дочерью бывшего коллеги, и его травма постепенно излечивается. Однако вскоре он обнаруживает зловещие сейсмические толчки, являющиеся предвестниками еще одной катастрофы. Герою предстоит взглянуть своим страхам в глаза, если он хочет остаться в живых...