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Фильмография
Майкл О`Нил
Michael O’Neill
Киноафиша
Персоны
Майкл О`Нил
Майкл О`Нил
Michael O’Neill
Дата рождения
4 апреля 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Монтгомери, Алабама, США
Популярные фильмы
9.2
За пределами
(2014)
7.7
Трансформеры
(2007)
7.5
Подержанные львы
(2003)
Фильмография Майкл О`Нил
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мистика
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
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2007
2003
2001
2000
1999
1992
1990
Все
13
Фильмы
12
Сериалы
1
Актер
13
4.6
Шпионская свадьба
Bride Hard
боевик, комедия
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
5.8
Безумный куш
Danger One
комедия, боевик, триллер, криминал
2018, США
9.2
За пределами
драма, фантастика, триллер
2014, США
2.5
Территория № 8
Territory 8
фантастика, триллер, драма
2013, США
7.7
Трансформеры
Transformers
боевик, приключения, фантастика
2007, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Майкл Клейтон
Michael Clayton
драма, триллер
2007, США
Смотреть трейлер
7.5
Подержанные львы
Secondhand Lions
комедия, драма, семейный
2003, США
6.4
Стеклянный дом
The Glass House
триллер
2001, США
5.8
28 дней
28 Days
драма
2000, США
6.4
Конец света
End Of Days
фэнтези, ужасы, мистика, триллер, боевик
1999, США
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6.6
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мистика, триллер
1992, США
6.7
Слишком молода, чтобы умереть?
Too Young To Die?
криминал, драма
1990, США
6.4
Архангел(ьск)
Archangel
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1990, Канада
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