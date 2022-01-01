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Гриффин Данн
Гриффин Данн
Griffin Dunne
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Гриффин Данн
Griffin Dunne
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Дата рождения
8 июня 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Гриффин Данн
Родился 8 июня 1955 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Гриффин Данн
8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик
2017, США
7.0
Две звезды. Кэрри Фишер и Дебби Рейнолдс
документальный
2016, США
8.0
Бессмертные
комедия, мелодрама
2015, США
6.0
Гангста Love
криминал, драма
2014, США
5.0
Муви 43
комедия
2013, США
5.0
Далласский клуб покупателей
драма
2013, США
7.0
Случайный муж
комедия
2007, Великобритания
7.0
Любовь со словарем
мелодрама, комедия
2007, США / Франция / Япония
5.0
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