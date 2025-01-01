Меню
Ron Woodroof Дайте-ка я вам кое-что проясню. Нет ничего на свете, что смогло бы убить грёбаного Рона Вудруфа за 30 дней.
Ron Woodroof Клянусь, Рэй, Бог явно перепутал куклы, когда наделил тебя яйцами.
Richard Barkley Мистер Вудруф, боюсь, вы не более чем обычный торговец наркотиками, так что, если вы нас извините...
Ron Woodroof А я торговец наркотой? Нет, вы, б#я, торговец наркотой. Люди умирают, чёрт побери. А вы там боитесь, что мы найдём альтернативу без вас.
Ron Woodroof Хватит уже пялиться на её сиськи, Рэйон, ты начинаешь выглядеть нормально.
Rayon Знаешь что? Ты не заслуживаешь моих денег, ты гомофобный уё#ок.
Ron Woodroof Мне не нужна медсестра. Мне нужен врач. Мне нужен бл#ть врач прямо сейчас!
Dr. Eve Saks Чем я могу помочь?
Ron Woodroof Ты что, глухая, сука? А?
Dr. Eve Saks Нет, я бл#ть врач.
Ron Woodroof Ты когда-нибудь скучаешь по своей прежней жизни?
Dr. Eve Saks Прежняя жизнь? Что это такое? Её нет.
Ron Woodroof Наверное. Нет, знаю, просто... просто хочу...
Dr. Eve Saks Чего?
Ron Woodroof Холодного пива, немного поездить на мотоцикле. Ну, сводить женщину на танцы. Понимаешь? Хочу детей. Ну, у меня есть один... одна жизнь, да? Моя. Но б... Чёрт, иногда хочется чужую. Иногда просто кажется, что я борюсь за жизнь, на которую у меня нет времени. Хочу, чтобы она что-то значила.
Dr. Eve Saks Она значит.
Ron Woodroof Следи за тем, что ешь, и с кем ешь.
Rayon Я — Рэйон.
Ron Woodroof Поздравляю. А теперь отвали, иди к себе в кровать.
Rayon Спокойнее, я не кусаюсь. Наверное, ты симпатичная... по-техасски, по-деревенски, по-белому, по-дурацки.
Ron Woodroof Убирайся отсюда, кто бы ты ни был, пока я не пнул тебя в твою гр***ую рожу.
Rayon Я тебя искала, одинокая звезда.
Ron Woodroof Мне нравится твой стиль, доктор.
Ron Woodroof Эта х##ня чище, чем п##да дочери проповедника, прямо здесь.
Rayon Этот парень говорит, что клуб покупателей во Флориде дешевле.
Ron Woodroof Ну так скажи ему, чтобы он ехал обратно в это чёртово СОЛНЕЧНОЕ ШТАТ!
Dr. Eve Saks Ни одно из этих лекарств не одобрено FDA.
Ron Woodroof Пусть FDA идёт н#х. Я умру до того, как меня примут.
Dr. Eve Saks Мы можем сделать вас комфортно.
Ron Woodroof Что? Подключить меня к капельнице с морфином, чтобы я тихо угас? Нет, спасибо, леди, я предпочитаю умирать на ногах.
Ron Woodroof Добро пожаловать в Далласский клуб покупателей!
Рейон [смотря на фото отца и сестры Рея вместе] Она прекрасно выглядит. Похоже, меня не взяли.
Отец Рейона Ты сама сделала этот выбор.
Рейон Это был не выбор, пап.
Отец Рейона Чего тебе надо, Реймонд?
Рейон О, у меня всё нормально, спасибо. А у тебя? Давно не виделись.
Отец Рейона Должен поблагодарить тебя за то, что носишь мужскую одежду и не позоришь меня.
Рейон Тебе стыдно за меня? Я и не знал.
Отец Рейона Господи, помоги мне.
Рейон Он уже помогает тебе. У меня СПИД.
Dr. Eve Saks Ты в больнице. Ты чуть не помер.
Ron Woodroof Спорю, это никого не удивило.
Ron Woodroof Знаешь, кто едет в Мексику искать горячее свидание?
Dr. Eve Saks Я что, похожа на того, кто в отпуск уходит?
Ron Woodroof Немного текилы, солнышка и тако никому не навредили.
Ron Woodroof Эти убл#дки идут на меня со всех сторон, чувак. Хочу подать на них охранный ордер.
David Wayne Против кого?
Ron Woodroof Против правительства и этой чёртовой FDA, вот против кого.
Dr. Eve Saks Он был и моим другом!
Dr. Sevard Вы не знаете, какие препараты. У него ВИЧ...
Tucker [удивлённо] Вудрафф?
Ron Woodroof СПИД... У меня СПИД. Хочешь зайти, присоединиться к нам?
Dr. Hiroshi Медленная капельница.
Ron Woodroof Интерферон?
Dr. Hiroshi Очень сильный.
Ron Woodroof Чёрт побери, мне нравится твой стиль, Хироси.
Rog Кто, чёрт возьми, такой Рок Хадсон?
Clint Он актёр, идиот. Ты что, не видел «Север на северо-запад»?
Ron Woodroof У меня все еще ВИЧ?
Dr. Vass Ты всегда будешь показывать положительный результат на ВИЧ. А теперь у тебя СПИД из-за всей этой токсичной дряни, что ты в себя пихал. Ты угробил иммунную систему, и теперь у тебя хроническая пневмония, помимо прочего. Это может вызывать потерю памяти, перепады настроения, ломоту в суставах.
Ron Woodroof Если это отстой, значит, он у меня есть.
Ron Woodroof Район, куда ты, б#я, собрался?
Rayon [приглашая Рона зайти в гей-бар] Заходи, там с#ка скучно.
Ron Woodroof Я что, еб#нно сплю?
Rayon [о бойфренде] Он же милый, правда?
Ron Woodroof Слышал, Рок Хадсон — п#дрила?
Clint Откуда ты эту х#йню взял?
Ron Woodroof Это газета называется. Вот она. Жаль, да? Вся эта классная голливудская п#зда тратится на парня, который курит своих друзей.
