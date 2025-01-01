Холодного пива, немного поездить на мотоцикле. Ну, сводить женщину на танцы. Понимаешь? Хочу детей. Ну, у меня есть один... одна жизнь, да? Моя. Но б... Чёрт, иногда хочется чужую. Иногда просто кажется, что я борюсь за жизнь, на которую у меня нет времени. Хочу, чтобы она что-то значила.