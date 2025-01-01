Ron WoodroofХолодного пива, немного поездить на мотоцикле. Ну, сводить женщину на танцы. Понимаешь? Хочу детей. Ну, у меня есть один... одна жизнь, да? Моя. Но б... Чёрт, иногда хочется чужую. Иногда просто кажется, что я борюсь за жизнь, на которую у меня нет времени. Хочу, чтобы она что-то значила.
Dr. VassТы всегда будешь показывать положительный результат на ВИЧ. А теперь у тебя СПИД из-за всей этой токсичной дряни, что ты в себя пихал. Ты угробил иммунную систему, и теперь у тебя хроническая пневмония, помимо прочего. Это может вызывать потерю памяти, перепады настроения, ломоту в суставах.