Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Жан-Марк Валле
Жан-Марк Валле
Jean-Marc Vallée
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Жан-Марк Валле
Jean-Marc Vallée
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
9 марта 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
27 декабря 2021
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Жан-Марк Валле
Режиссер, сценарист, продюсер. Родился 9 марта 1963 года. Монреаль, Канада.
Развернуть
Фильмография Жан-Марк Валле
Разрушение
комедия, драма
2015, США
7.0
Дикая
драма, биография
2014, США
4.0
Далласский клуб покупателей
драма
2013, США
7.0
Кафе де Флор
драма
2012, Франция
7.0
Молодая Виктория
драма
2009, Великобритания / США
7.0
C.R.A.Z.Y.
комедия, драма
2005, Канада
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Лора Дерн, Шейлин Вудли, Джаред Лето и другие звезды Голливуда скорбят по режиссеру Жан-Марку Валле
Его вспоминают как одного из лучших режиссеров современности.
Написать
28 декабря 2021 16:30
Умер режиссер «Даллаского клуба покупателей» Жан-Марк Валле
Причина смерти не уточняется.
Написать
27 декабря 2021 15:20
Обманчивые убеждения: 5 фильмов, которые развеяли стереотипы
После этих картин жизнь людей уже точно не была прежней.
Написать
29 июня 2021 17:47
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь