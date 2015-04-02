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Далласский клуб покупателей
Отзывы о фильме «Далласский клуб покупателей»
Dallas Buyers Club
Далласский клуб покупателей
2013 / США
Трейлер
7.5
Оцените
56
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Джаред Лето - гей, что ли? Смотришь на него: баба и баба. Не, роль шикарная, очень он мне понравился. Ну, и МакКонахи...2013-й его год, определенно.
Как в Волке у Скорсезе, здесь тоже вывернутая наизнанку американская мечта, только глазами спиднутых. Время - деньги, буквально. Борьба шла не то что за месяцы, за дни, часы...
Отличная работа. Гарднер только не впечатлила, её однообразно-плаксивый фейс утомил.
10/10.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 13/01/2014 - 23:29:36):
А где же смотрим это ЗОЛОТО-ГЛОБУСНОЕ чудо???
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
освоил....слабовато, на фоне тяжеловеса Breaking Bad (хоть он и в категории сериалов), так и вообще ничего нового...разве что необычная роль Лето, рискующего лишиться n-ой кучки пищащих девочек-фанатов за подобные вольности ✊ и возможно приобрести кучку пищащих мальчиков-фанатов, кто знает ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 13/02/2014 - 09:17:50):
у него хорошие роли были в Маде и Джо, не назвал бы их не серьезными. Да и Газетчик тоже✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
[Ответ на сообщение test от 27/02/2014 - 13:02:17
Насчет Лео +100500
✊
2 апреля 2015, 12:51
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Ну что, для такой тематики достаточно бодро и жизнеутверждающе. Единственное, Гарнер показалась каким-то инородным телом в компании Лето и Макконахи, может, конечно, так все и было задумано, но уж слишком она унылая(.
Тщательно проработана картинка, всякие там фишечки, детальки, отдельный респект Валли за бабочек. Как-то не словила саундтрек, наверно, он там был, но вообще ни одной ноты не отпечаталось.
за кино 8,5/10
Лето и Макконахи по десяточке.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
у МакКонахи и Лето по Оскару! Йоу, заслужили ребята! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Bladevita от 03/03/2014 - 09:22:05
Йоу, так отож.
С золотоглобусными премиями почти всё совпало. Лоуренс только не дали второстепенную. Лупиту наградили. А лупил Лупиту сам Фассбендер, а он нынче без наград, так хоть так, вроде как руку приложил.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение fanbunga от 03/03/2014 - 20:57:13
это да, руку приложил✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
8\10✊
2 апреля 2015, 12:51
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Андрей
7 июля 2020, 15:41
Оценка
5 баллов из 10ти!
фильм хороший, игра актёров классная, но сюжет очень грустный и второй раз я его точно не буду пересматривать!
Мэтью, конечно, молодец, очень классно сыграл, но на него не приятно смотреть - он жутко выглядит! да, так и может выглядеть наркоман и болеющий человек, но моё мнение по этой части другое:
не люблю фильмы, где актёры, перебарщивают с приближением к образу! считаю, можно и без этого так сыграть, что зритель поверит! еще один пример это Машинист с Бейлом!
я сравню это теми фильмами(которых сейчас не мало), где любят, например, показывать рвущуюся человеческую плоть, будь то от выстрела, взрыва, удара топором итд итп (когда можно просто пропустить этот кадр и констатировать смерть или ранение).
это не мой жанр!
7 июля 2020, 15:41
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Как в Волке у Скорсезе, здесь тоже вывернутая наизнанку американская мечта, только глазами спиднутых. Время - деньги, буквально. Борьба шла не то что за месяцы, за дни, часы...
Отличная работа. Гарднер только не впечатлила, её однообразно-плаксивый фейс утомил.
10/10.
А где же смотрим это ЗОЛОТО-ГЛОБУСНОЕ чудо???
у него хорошие роли были в Маде и Джо, не назвал бы их не серьезными. Да и Газетчик тоже✊
Насчет Лео +100500
✊
Тщательно проработана картинка, всякие там фишечки, детальки, отдельный респект Валли за бабочек. Как-то не словила саундтрек, наверно, он там был, но вообще ни одной ноты не отпечаталось.
за кино 8,5/10
Лето и Макконахи по десяточке.
Йоу, так отож.
С золотоглобусными премиями почти всё совпало. Лоуренс только не дали второстепенную. Лупиту наградили. А лупил Лупиту сам Фассбендер, а он нынче без наград, так хоть так, вроде как руку приложил.
это да, руку приложил✊
фильм хороший, игра актёров классная, но сюжет очень грустный и второй раз я его точно не буду пересматривать!
Мэтью, конечно, молодец, очень классно сыграл, но на него не приятно смотреть - он жутко выглядит! да, так и может выглядеть наркоман и болеющий человек, но моё мнение по этой части другое:
не люблю фильмы, где актёры, перебарщивают с приближением к образу! считаю, можно и без этого так сыграть, что зритель поверит! еще один пример это Машинист с Бейлом!
я сравню это теми фильмами(которых сейчас не мало), где любят, например, показывать рвущуюся человеческую плоть, будь то от выстрела, взрыва, удара топором итд итп (когда можно просто пропустить этот кадр и констатировать смерть или ранение).
это не мой жанр!
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