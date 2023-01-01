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Далласский клуб покупателей
Награды и номинации фильма Далласский клуб покупателей
Dallas Buyers Club
Далласский клуб покупателей
2013 / США
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7.7
Оцените
56
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Далласский клуб покупателей
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Оскар 2014
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший грим
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучшее перевоплощение
Победитель
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Номинант
Лучшее перевоплощение
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
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Премьеры
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