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Далласский клуб покупателей Далласский клуб покупателей
Киноафиша Фильмы Далласский клуб покупателей Награды и номинации фильма Далласский клуб покупателей
Dallas Buyers Club Далласский клуб покупателей 2013 / США
7.7 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Награды и номинации фильма Далласский клуб покупателей

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший актёр второго плана
Победитель
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший грим
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучшее перевоплощение
Победитель
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Номинант
Лучшее перевоплощение
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
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2023, Франция, приключения, анимация
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