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Заклятие
Отзывы о фильме «Заклятие»
The Conjuring
Заклятие
2013 / США
Трейлер
8.1
Оцените
90
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 09/07/2013 - 19:55:40
Трейлер с Фармигой смотрела на большом экране, жуть-жуть. Шкаф там какой-то нехороший...
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Queen Julia от 10/07/2013 - 16:06:53
Дяденька пугливый какой. Но не обидчивый, видимо.
почему-то вспомнился фильм - Студия звукозаписи «Берберян». Видимо тема овощи+крики навеяла✊
Необычно, мне понравилось. Как-бы 70-е годы прошлого века, идет запись звуковой дорожки к фильму ужасов. Что-то про ведьм. И похоже женщинам в этом фильме крепко досталось.
Актрисы разнообразно орут в кабинке, озвучивая персонажей. А сцены всяких телесных надругательств и издевательств пишутся с помощью овощей, их просто мешками привозят и вываливают на стол, рубят, кромсают, отрывают ботву (типа волосы), шмякают и теде.
Ни одного кадра того фильма нам не дают увидеть, но с картинкой постоянно работает специально приглашенный британский звукорежиссер. Прелесть в том, что за один фильм проживаешь как-бы два, потому что тот итальянский джалло очень живо можно представить благодаря капусте, и еще очень тонко сыгранным, почти неуловимым изменениям, которые происходят с британцем. Ощущения от фильма неординарные.
2 апреля 2015, 12:51
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tarabuka
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм очень интересный!Кому понравились такие фильмы, как Астрал и Мертвая тишина, то и этот фильм произведет на вас впечатление. Оценка 10 ть
2 апреля 2015, 12:51
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derkach
2 апреля 2015, 12:51
Когда мы шли на фильм то думали, что будем ссаться от страха, но как оказалось, чуть не обоссались от смеха. В очередной раз прокатчики нас обманули: вместо обещанного ужастика подсунули комедию.
я таких называю "мелкими сыкунами",и дело не в возрасте, хотят на страшилки группами, чтобы меньше страшно было, да и вовремя фильма разряжают себя находя моменты где бы поржать, а то бояться страшно
На самом деле достойный фильм, но идти нужно ночью, и туда где нет "мелких сыкунов"✊
Любители ужастиков оценят✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Клиника у доктора Эммериха была. Там один пациент беседовал с белочкой и добредился до того, будто он на пару с президентом отбивался от террористов.
А махательница флагом на лужайке, кстати, отлично в Заклятии сыграла, так убедительно ужасалась и ревела. Я ей верила абсолютно. "Там что-то есть...там, за дверью..и оно смотрит на нас!" И ведь не видно ни кого, а сцуко страшно.
Заклятие - душевный такой ужастик, почти бескровный, интеллигентный. Притом качественно пугающий, до мороза по коже. А на выходе победа любви и семейных ценностей, потому наверное и рейтинг в Штатах высокий, как тут пишут.
Сюжет, конечно, избитый почти до полного отсутствия здорового места. Разве что хулиганит демон с каждым из членов семьи по-своему, а семья большая, семь человек, это как-то наваливается массой и здорово на нервы действует. Тем более, что актеры весьма убедительны. У Фармиги глаза, как у ёжика в тумане, и кошмарные рюшки на блузке.
Еще мне озвучка понравилась (я не про бубляж) и постановочная часть. Мелодии звучат мило и архаично, не знаю, стилизация или реально песни родом из 70-х прошлого века. Такая фишка: песня звучит словно из старого проигрывателя и вдруг звук становиться объемным и чистым, и всё, ты внутри. Пугательные звуки тоже очень хороши, всякие крещендо и субито фортэ скучать не дают. У нас зрители стонали "страаашно", некоторые активно матерились в особо мурашечные моменты.
Дом замечательно старый, обшарпанный, с кучей ретро-вещиц и мелочей. Телек напомнил тот, с которым у Вудса была эротическая сцена в Видеодроме.
В общем, душевное кино, страшное и милое.
8/10.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Бедный мужик,5 дочек и жена на шее, это очень страшно!✊
Фильм очень мрачный и атмосферный, дом ужасен сам по себе, даже без приведений.
Пару раз реально испугался, первый раз, когда сзади кто то неожиданно чихнул, а второй, когда чуть попкорн не рассыпал. ✊
7/10 Супруги-экстрасенсы очень понравились, весь фильм держится на их плечах!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Что бы тут все не говорили, фильм реально качественный. тут собраны почти все приемы ужасов, Кубрик подтвердил бы. Может сюжет и избитый, понятно по сути что будет происходить в следующую минуту, но держит в напряжении все время. Команда призраков в этом фильме, как элитный отряд Дельта, только с того света.).
А то что веришь ты в демонов или не веришь, не так уже важно. Если возле тебя кто то начнет блевать кровью и ходить по потолку, то тут уж точно поверишь во многое. 9\10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Putoman, 01/08/2013 - 01:22:05):
Это точно, тупые Московские школьницы, вцепившись в своих торчков-одноклассников, весь фильм ждали, какой нибудь ляп, что бы потом пол часа ржать и пропускать страшные моменты. )) сыкухи. На такие фильмы нужно ходить в дрызг пьяным, с друзьями и ружьем✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
склоняюсь "к почти хорошо"...хотя есть ощущение что все-таки на троечку...вообще, фильм "склеен" из двух частей: первая - это чистый олдскул, и странновато смотрися в век любителей айподов, гугла и прочего...ничего вразумительного кроме хлопающих дверей и средненького саспенса...разве что ход с собакой очень правильный, только с трудом представляю, как демонические силы могли убить животное, находясь в форме духов...вторая часть - переосмысливание или, я бы сказал, переосваивание (или переприсваивание ✊ ) всех клише, связанных с экзорцизмом...а больше всего приколол недосвященник с прической Элвиса (Пресли умер в 77м если что...поздновато они стилистику для 80х подобрали - надо было сразу 70е писать), изгоняющий бесов...не хочу богохульствовать, но так скоро изгонять начнет всяк желающий, сделав крест из подручных материалов...но даже и эта тема была раскрыта в Last Exorcism и вполне неплохо, надо сказать, раскрыта...а также наглядно показано, что станет с подобными мартышками, размахивающими символами чужой для них религии...так что если обобщать результат, то для особо впечатлительных к просмотру обязательно, чтобы лучше писалось в ночной горшок...для фанатов фильмов ужасов - средненько, на один раз...примерно на одной волне с V/H/S/2 (там некоторые сюжеты интереснее даже были, с общиной фанатиков мне понравился - намного ближе к жизни, а глава общины как играл...ммм...конфетка ✊ )
ps и титровый ход с документализмом и надписями имен семей "не прокатил", ничего внятного кроме интервью полоумной бабки в доп. материалах не показали...в мире каждую секунду (ну или минуту точно) совершается много зла, но все оно имеет человеческую природу, рукотворно...и приписывать человеческую жестокость потустороним силам не красиво по отношению к творцам ✊ (очень черный юмор), а уж верить в мир злых духов на всем этом фоне - это, можно сказать, уже романтизм
✊
pps 7,5/10
ppps отрывок с Бином понравился, но он на таком провокативном стоп-кадре в окошке размещен: ее рука движется по направлению к полупустому ведерку с попкорном, во взоре горит желание...что бы она желала там найти ✊ ...мой испорченный разум уже подсказал ответ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Трейлер с Фармигой смотрела на большом экране, жуть-жуть. Шкаф там какой-то нехороший...
Дяденька пугливый какой. Но не обидчивый, видимо.
почему-то вспомнился фильм - Студия звукозаписи «Берберян». Видимо тема овощи+крики навеяла✊
Необычно, мне понравилось. Как-бы 70-е годы прошлого века, идет запись звуковой дорожки к фильму ужасов. Что-то про ведьм. И похоже женщинам в этом фильме крепко досталось.
Актрисы разнообразно орут в кабинке, озвучивая персонажей. А сцены всяких телесных надругательств и издевательств пишутся с помощью овощей, их просто мешками привозят и вываливают на стол, рубят, кромсают, отрывают ботву (типа волосы), шмякают и теде.
Ни одного кадра того фильма нам не дают увидеть, но с картинкой постоянно работает специально приглашенный британский звукорежиссер. Прелесть в том, что за один фильм проживаешь как-бы два, потому что тот итальянский джалло очень живо можно представить благодаря капусте, и еще очень тонко сыгранным, почти неуловимым изменениям, которые происходят с британцем. Ощущения от фильма неординарные.
я таких называю "мелкими сыкунами",и дело не в возрасте, хотят на страшилки группами, чтобы меньше страшно было, да и вовремя фильма разряжают себя находя моменты где бы поржать, а то бояться страшно
На самом деле достойный фильм, но идти нужно ночью, и туда где нет "мелких сыкунов"✊
Любители ужастиков оценят✊
А махательница флагом на лужайке, кстати, отлично в Заклятии сыграла, так убедительно ужасалась и ревела. Я ей верила абсолютно. "Там что-то есть...там, за дверью..и оно смотрит на нас!" И ведь не видно ни кого, а сцуко страшно.
Заклятие - душевный такой ужастик, почти бескровный, интеллигентный. Притом качественно пугающий, до мороза по коже. А на выходе победа любви и семейных ценностей, потому наверное и рейтинг в Штатах высокий, как тут пишут.
Сюжет, конечно, избитый почти до полного отсутствия здорового места. Разве что хулиганит демон с каждым из членов семьи по-своему, а семья большая, семь человек, это как-то наваливается массой и здорово на нервы действует. Тем более, что актеры весьма убедительны. У Фармиги глаза, как у ёжика в тумане, и кошмарные рюшки на блузке.
Еще мне озвучка понравилась (я не про бубляж) и постановочная часть. Мелодии звучат мило и архаично, не знаю, стилизация или реально песни родом из 70-х прошлого века. Такая фишка: песня звучит словно из старого проигрывателя и вдруг звук становиться объемным и чистым, и всё, ты внутри. Пугательные звуки тоже очень хороши, всякие крещендо и субито фортэ скучать не дают. У нас зрители стонали "страаашно", некоторые активно матерились в особо мурашечные моменты.
Дом замечательно старый, обшарпанный, с кучей ретро-вещиц и мелочей. Телек напомнил тот, с которым у Вудса была эротическая сцена в Видеодроме.
В общем, душевное кино, страшное и милое.
8/10.
Фильм очень мрачный и атмосферный, дом ужасен сам по себе, даже без приведений.
Пару раз реально испугался, первый раз, когда сзади кто то неожиданно чихнул, а второй, когда чуть попкорн не рассыпал. ✊
7/10 Супруги-экстрасенсы очень понравились, весь фильм держится на их плечах!
А то что веришь ты в демонов или не веришь, не так уже важно. Если возле тебя кто то начнет блевать кровью и ходить по потолку, то тут уж точно поверишь во многое. 9\10
Это точно, тупые Московские школьницы, вцепившись в своих торчков-одноклассников, весь фильм ждали, какой нибудь ляп, что бы потом пол часа ржать и пропускать страшные моменты. )) сыкухи. На такие фильмы нужно ходить в дрызг пьяным, с друзьями и ружьем✊
ps и титровый ход с документализмом и надписями имен семей "не прокатил", ничего внятного кроме интервью полоумной бабки в доп. материалах не показали...в мире каждую секунду (ну или минуту точно) совершается много зла, но все оно имеет человеческую природу, рукотворно...и приписывать человеческую жестокость потустороним силам не красиво по отношению к творцам ✊ (очень черный юмор), а уж верить в мир злых духов на всем этом фоне - это, можно сказать, уже романтизм
✊
pps 7,5/10
ppps отрывок с Бином понравился, но он на таком провокативном стоп-кадре в окошке размещен: ее рука движется по направлению к полупустому ведерку с попкорном, во взоре горит желание...что бы она желала там найти ✊ ...мой испорченный разум уже подсказал ответ ✊
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