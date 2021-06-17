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Екатерина Гусева

Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
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Дата рождения
9 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
168 см
Биография Екатерины Гусевой

Екатерина Гусева родилась 9 июля 1976 года в Москве. Отец Екатерины был портным, мать – госслужащей. С детства увлекалась музыкой, спортом, искусством, но о карьере актрисы не задумывалась. Неожиданностью для родителей стало поступление Екатерины в 1993 году в Щукинское театральное училище.

После окончания обучения сыграла свою первую роль в фильме «Змеиный источник». Но известность в кино ей принесла роль в сериале «Бригада». После этого успеха она стала больше сниматься в полнометражных фильмах.

Екатерина много играет на сцене. Она начинала свою карьеру в театре у Никитских ворот, в 2003 году пришла работать в государственный театр им. Моссовета. Большую роль в ее жизни играет музыка и пение. Актриса известна своими ролями в мюзиклах «Анна Каренина», «Красавица и Чудовище», «Норд-Ост» и многих других.

С 1996 года счастлива в браке с Владимиром Абашкиным, который владеет фирмой, занимающейся производством декораций к различным шоу и спектаклям. У Екатерины и Владимира есть двое детей: сын и дочь. Как говорит сама Екатерина, муж был единственным человеком, кто поверил в нее и ее актерский талант.

В профессии любит рисковать: при выборе ролей ее привлекают актёрские эксперименты, возможность попробовать себя в новом амплуа, потому ей важна личность режиссера.

Екатерина признается, что она очень семейный и домашний человек. В жизни ценит время, проведенное с семьёй, и всегда делает выбор в пользу любимых людей. Как говорит сама актриса, она счастливый человек и благодарна жизни за любовь и семью.

Интересные факты о Екатерине Гусевой
  • В детстве занималась спортивной гимнастикой и танцами;
  • Екатерина вместе с командой мюзикла «Норд-Ост» покорила Северный полюс, где пела при температуре -40°;
  • По счастливой случайности Екатерина взяла выходной в театре в день, когда во время мюзикла «Норд-Ост» произошел теракт;
  • В 2009 году получила звание Заслуженного артиста России;
  • В жизни Екатерина очень скромна, закрыта и не любит афишировать свою личную жизнь. Иначе обстоят у актрисы дела в профессии: она смела, рискованна и готова на любые авантюры;
  • Актриса часто гастролирует с концертами: исполняет романсы, песни на стихи Владимира Высоцкого, военные песни и многие другие.
Фильмография Екатерины Гусевой
Модель
Модель
триллер, драма 2022, Россия
0.0
Африка
Африка
драма, военный 2021, Россия
0.0
Домовой
Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.0
Анна Каренина. Мюзикл
Анна Каренина. Мюзикл
мелодрама, мюзикл 2018, Россия
8.0
Тобол
Тобол
драма, исторический 2018, Россия
7.0
Сансара (Селфи#Selfie)
Сансара (Селфи#Selfie)
драма 2017, Россия
0.0
Невидимки
Невидимки
комедия 2014, Россия
6.0
Weekend
Weekend
драма, детектив 2013, Россия
5.0
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