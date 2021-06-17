Екатерина Гусева родилась 9 июля 1976 года в Москве. Отец Екатерины был портным, мать – госслужащей. С детства увлекалась музыкой, спортом, искусством, но о карьере актрисы не задумывалась. Неожиданностью для родителей стало поступление Екатерины в 1993 году в Щукинское театральное училище.

После окончания обучения сыграла свою первую роль в фильме «Змеиный источник». Но известность в кино ей принесла роль в сериале «Бригада». После этого успеха она стала больше сниматься в полнометражных фильмах.

Екатерина много играет на сцене. Она начинала свою карьеру в театре у Никитских ворот, в 2003 году пришла работать в государственный театр им. Моссовета. Большую роль в ее жизни играет музыка и пение. Актриса известна своими ролями в мюзиклах «Анна Каренина», «Красавица и Чудовище», «Норд-Ост» и многих других.

С 1996 года счастлива в браке с Владимиром Абашкиным, который владеет фирмой, занимающейся производством декораций к различным шоу и спектаклям. У Екатерины и Владимира есть двое детей: сын и дочь. Как говорит сама Екатерина, муж был единственным человеком, кто поверил в нее и ее актерский талант.

В профессии любит рисковать: при выборе ролей ее привлекают актёрские эксперименты, возможность попробовать себя в новом амплуа, потому ей важна личность режиссера.

Екатерина признается, что она очень семейный и домашний человек. В жизни ценит время, проведенное с семьёй, и всегда делает выбор в пользу любимых людей. Как говорит сама актриса, она счастливый человек и благодарна жизни за любовь и семью.