Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы с Павлом Прилучным
Киноафиша Подборки Фильмы с Павлом Прилучным

Фильмы с Павлом Прилучным

Павел Прилучный мог бы сделать карьеру знаменитого боксера или танцора — в 14 лет он получил КМС по боксу, а затем его ожидало Новосибирское хореографическое училище. Так что российскому кино повезло, что он вовремя определился с выбором карьеры!

Все 30 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Девятаев
Девятаев
7.0
военный, биография
2021, Россия
Тень звезды
Тень звезды
5.0
мелодрама, триллер, мюзикл
2020, Россия
Барон. Возвращение
Барон. Возвращение
0.0
криминал, драма
2020, Россия
Комета Галлея
Комета Галлея
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, мелодрама
2020, Россия
Союз спасения
Союз спасения
7.0
драма, исторический, приключения
2019, Россия
Рубеж
Рубеж
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, исторический, приключения
2017, Россия
Килиманджара
Килиманджара
5.0
комедия, мелодрама
2017, Россия
Жизнь впереди
Жизнь впереди
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2017, Россия
Беги!
Беги!
7.0
детектив, боевик
2016, Россия
Любовь с ограничениями
Любовь с ограничениями
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, мелодрама
2016, Россия
Барон
Барон
5.0
боевик
2016, Россия / Узбекистан
Неуловимые
Неуловимые
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик
2015, Россия
Счастье - это...
Счастье - это...
6.0
комедия, драма
2015, Россия
Невидимки
Невидимки
6.0
комедия
2014, Россия
Форт Росс: В поисках приключений
Форт Росс: В поисках приключений
4.0
приключения
2014, Россия
Раскоп
Раскоп
7.0
комедия, драма
2014, Россия / Украина
Суперкоманда
Суперкоманда
Смотреть за 1 рубль
4.0
спорт, анимация, семейный
2013, Испания / Аргентина / США
Темный мир: Равновесие
Темный мир: Равновесие
Смотреть за 1 рубль
3.0
фэнтези
2013, Россия
Привычка расставаться
Привычка расставаться
5.0
комедия, мелодрама
2013, Россия
Любовь в большом городе 3
Любовь в большом городе 3
6.0
комедия
2013, Россия
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Военный Биография Комедия Мелодрама Криминал Драма Триллер Мюзикл Исторический Приключения Фантастика Боевик Детектив Фэнтези Спорт Анимация Семейный
Страна
Все Россия Узбекистан Украина Германия Франция Бельгия Казахстан Испания Аргентина США
Год
Все 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Павлу отлично удаются роли «плохих парней» (раньше таких называли «актерами с отрицательным обаянием») — и неудивительно: он не из балованных детишек, рано потерял отца, не смог учиться хореографии из-за материальных трудностей. С ранней юности ему приходилось ради выживания работать курьером и грузчиком, а боксерские навыки применять далеко не на ринге. И он действительно знает, что играть, когда его персонажи заглядывают на темную изнанку жизни.

Какие из фильмов и сериалов с участием Павла однозначно стоит посмотреть?

2009, «На игре»

Руслан Авдеев по прозвищу Док — один из команды геймеров, триумфально выигравшей соревнования по киберспорту. В качестве приза парням дарят свежевыпущенные диски. Но содержимое призового подарка оказывается неожиданным: после запуска дисков парни в реальности обретают способности их игровых персонажей — в частности, мастерское владение боевыми искусствами и разными видами оружия! Ребята понимают, что с такими талантами несложно обогатиться...

Роль ведущего состязаний исполнил профессиональный геймер — Константин Пикинер специализировался на Counter-Strike.

2011, «Закрытая школа»

В закрытой школе-интернате, находящейся в старинной усадьбе посреди леса, начинаются странные и страшные события. Погиб старшеклассник Тема. Компания его друзей, начиная с ее вожака — трудного подростка и сынка богатого папаши Макса Морозова, не верит в официальную версию — передозировка наркотиков, ведь парень не был наркоманом. Вскоре компания находит свидетельства о темном прошлом усадьбы-интерната и начинает расследование...

Во время ночевок в месте съемок — усадьбе Середниково — актеры сериала слышали странные шумы и верили, что в ней водятся привидения. На фотографиях проявлялись непонятные черные пятна.

2014, «Мажор»

Игорь Соколовский — сынок олигарха, бездельник и просто без царя в голове. Закончил юрфак, но вместо работы гуляет по клубам, проматывая денежки папы. Беды — и предела отцовскому терпению — оказалось недолго ждать: Игорек умудрился подраться с полицейскими. Чтобы спасти сынулю от тюремных нар, отец отправляет его на работу в это самое, «оскорбленное» им отделение полиции…

На съемках Прилучный, управляя пожарной машиной, не смог вовремя остановить ее, и она замерла в 20 см от оператора. А еще он ужасно боялся повредить дорогой Chevrolet Corvette и в решающий момент уступил руль хозяину авто. Шевроле разбил хозяин...

2016, «Беги!»

Этот динамичный сериал — сплошное преследование. Оперативники гонятся за молодым зэком, самовольно покинувшим колонию строгого режима в тайге. Заключенный вовсе не матерый рецидивист. На воле Дима Воронков был талантливым программистом, создавшим уникальную программу. Он, его брат и их друзья берут в банке кредит, чтобы Дима мог завершить разработку. Ребята надеются разбогатеть, выгодно продав продукт, но внезапно Артем Воронков становится жертвой убийц, а в преступлении обвиняют его брата…

Прилучный назвал своего героя в начале фильма «безответственным дуралеем» и сообщил, что изменится он исключительно ради любви.

2018, «Рубеж»

Молодой, амбициозный и уже весьма циничный бизнесмен Михаил сталкивается с пространственно-временной аномалией. Прямо с Невского пятачка он из современного мира с его комфортом и показухой попадает в простой, голодный и опасный мир прошлого. Он оказывается в Ленинграде времен прорыва блокады. И здесь от прожженной «акулы бизнеса» требуются совсем иные качества...

Окопы для съемок рыли вручную 20 человек в течение месяца. А подлинники военной техники пришлось собирать буквально по всей стране.

Выбор редакции
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок»
Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок»
7 апрельских триллеров, которые стоит посмотреть в кино
7 апрельских триллеров, которые стоит посмотреть в кино
Related video
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши