Павлу отлично удаются роли «плохих парней» (раньше таких называли «актерами с отрицательным обаянием») — и неудивительно: он не из балованных детишек, рано потерял отца, не смог учиться хореографии из-за материальных трудностей. С ранней юности ему приходилось ради выживания работать курьером и грузчиком, а боксерские навыки применять далеко не на ринге. И он действительно знает, что играть, когда его персонажи заглядывают на темную изнанку жизни.

Какие из фильмов и сериалов с участием Павла однозначно стоит посмотреть?

2009, «На игре»

Руслан Авдеев по прозвищу Док — один из команды геймеров, триумфально выигравшей соревнования по киберспорту. В качестве приза парням дарят свежевыпущенные диски. Но содержимое призового подарка оказывается неожиданным: после запуска дисков парни в реальности обретают способности их игровых персонажей — в частности, мастерское владение боевыми искусствами и разными видами оружия! Ребята понимают, что с такими талантами несложно обогатиться...

Роль ведущего состязаний исполнил профессиональный геймер — Константин Пикинер специализировался на Counter-Strike.

2011, «Закрытая школа»

В закрытой школе-интернате, находящейся в старинной усадьбе посреди леса, начинаются странные и страшные события. Погиб старшеклассник Тема. Компания его друзей, начиная с ее вожака — трудного подростка и сынка богатого папаши Макса Морозова, не верит в официальную версию — передозировка наркотиков, ведь парень не был наркоманом. Вскоре компания находит свидетельства о темном прошлом усадьбы-интерната и начинает расследование...

Во время ночевок в месте съемок — усадьбе Середниково — актеры сериала слышали странные шумы и верили, что в ней водятся привидения. На фотографиях проявлялись непонятные черные пятна.

2014, «Мажор»

Игорь Соколовский — сынок олигарха, бездельник и просто без царя в голове. Закончил юрфак, но вместо работы гуляет по клубам, проматывая денежки папы. Беды — и предела отцовскому терпению — оказалось недолго ждать: Игорек умудрился подраться с полицейскими. Чтобы спасти сынулю от тюремных нар, отец отправляет его на работу в это самое, «оскорбленное» им отделение полиции…

На съемках Прилучный, управляя пожарной машиной, не смог вовремя остановить ее, и она замерла в 20 см от оператора. А еще он ужасно боялся повредить дорогой Chevrolet Corvette и в решающий момент уступил руль хозяину авто. Шевроле разбил хозяин...

2016, «Беги!»

Этот динамичный сериал — сплошное преследование. Оперативники гонятся за молодым зэком, самовольно покинувшим колонию строгого режима в тайге. Заключенный вовсе не матерый рецидивист. На воле Дима Воронков был талантливым программистом, создавшим уникальную программу. Он, его брат и их друзья берут в банке кредит, чтобы Дима мог завершить разработку. Ребята надеются разбогатеть, выгодно продав продукт, но внезапно Артем Воронков становится жертвой убийц, а в преступлении обвиняют его брата…

Прилучный назвал своего героя в начале фильма «безответственным дуралеем» и сообщил, что изменится он исключительно ради любви.

2018, «Рубеж»

Молодой, амбициозный и уже весьма циничный бизнесмен Михаил сталкивается с пространственно-временной аномалией. Прямо с Невского пятачка он из современного мира с его комфортом и показухой попадает в простой, голодный и опасный мир прошлого. Он оказывается в Ленинграде времен прорыва блокады. И здесь от прожженной «акулы бизнеса» требуются совсем иные качества...

Окопы для съемок рыли вручную 20 человек в течение месяца. А подлинники военной техники пришлось собирать буквально по всей стране.