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Анна Каренина Анна Каренина
Киноафиша Фильмы Анна Каренина Анна Каренина, 2012: актеры и роли
Anna Karenina Анна Каренина 2012 / Великобритания
7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Анна Каренина, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Райт Джо Райт Joe Wright
В ролях
Кира Найтли Кира Найтли Keira Knightley Джуд Лоу Джуд Лоу Jude Law Келли Макдоналд Келли Макдоналд Kelly Macdonald Аарон Тейлор-Джонсон Аарон Тейлор-Джонсон Aaron Taylor-Johnson Эмили Уотсон Эмили Уотсон Emily Watson Оливия Уильямс Оливия Уильямс Olivia Williams Мишель Докери Мишель Докери Michelle Dockery Кара Делевинь Кара Делевинь Cara Delevingne Алисия Викандер Алисия Викандер Alicia Vikander Донал Глисон Донал Глисон Domhnall Gleeson
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