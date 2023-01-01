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Анна Каренина Анна Каренина
Киноафиша Фильмы Анна Каренина Награды и номинации фильма Анна Каренина
Anna Karenina Анна Каренина 2012 / Великобритания
7.0 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Награды и номинации фильма Анна Каренина

Вся информация о фильме
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
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Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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Я делаю шаг
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Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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