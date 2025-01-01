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Постер фильма Анна Каренина
Постер фильма Анна Каренина
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Анна Каренина

Анна Каренина

Anna Karenina 18+
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О фильме

Классическая советская постановка романа “Анна Каренина” с Татьяной Самойловой и Василием Лановым в главных ролях. Примерная жена и мать после знакомства с молодым офицером встает перед нелегким выбором – благополучная жизнь рядом с охладевшим к ней мужем или долгожданная настоящая любовь, ради которой придется оставить горячо любимого сына.

  • Картину снимали в Москве, Санкт-Петербурге. Съемки Красносельских скачек прошли на лугу близ Пушкина в Подмосковье. В “итальянских” эпизодах можно увидеть крымский Ливадийский дворец, где десятилетием позже Ян Фрид снимет “Собаку на сене”.
  • Изначально на роль Каренина был приглашен Николай Черкасов, но уже после начала съемок, в сентябре 1966 года актер скончался от эмфиземы легких и сердечной недостаточности.
  • Многие отговаривали Александра Зархи брать нароль Татьяну Самойлову, к тому моменту звезду картин “Летят журавли” и “Неотправленное письмо”. Коллеги Зархи считали, что невысокая и полноватая актриса не сможет воплотить образ утонченной Карениной. Тем не менее, и зрители, и критики оказались в восторге от игры Самойловой.
  • Роль Сережи сыграл юный Василий Сахновский, а озвучила героя Клара Румянова, подарившая голос зайцу из “Ну, погоди!” и другим персонажам мультфильмов.
  • Николай Гриценко долгое время не мог найти особенность, в которой проявлялся бы весь характер Алексея Каренина. В итоге такой “изюминкой” стала специфическая походка персонажа.

Aннa Кapeнинa, нe в cилax oткaзaтьcя oт cвoиx чyвcтв к избpaнникy, oтвepгaeт мopaль cвeтcкoгo oбщecтвa, пытaяcь зaщитить cвoe пpaвo нa любoвь. Myж paзлyчaeт Aннy c cынoм, ee знaкoмыe oтвopaчивaютcя oт нee...

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 6 ноября 1967
Дата выхода
6 ноября 1967 СССР
3 июля 1968 Франция
4 февраля 1970 Швеция
1 мая 1968 Япония
Производство Мосфильм
Другие названия
Anna Karenina, Ana Karenina, Анна Каренина, Ana Karenjina, Anna Karénine, Άννα Καρένινα, アンナ・カレーニナ
Режиссер
Александр Зархи
В ролях
Татьяна Самойлова
Татьяна Самойлова
Николай Гриценко
Николай Гриценко
Василий Лановой
Василий Лановой
Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская
Юрий Яковлев
Юрий Яковлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Анна Каренина

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