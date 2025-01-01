Классическая советская постановка романа “Анна Каренина” с Татьяной Самойловой и Василием Лановым в главных ролях. Примерная жена и мать после знакомства с молодым офицером встает перед нелегким выбором – благополучная жизнь рядом с охладевшим к ней мужем или долгожданная настоящая любовь, ради которой придется оставить горячо любимого сына.
Aннa Кapeнинa, нe в cилax oткaзaтьcя oт cвoиx чyвcтв к избpaнникy, oтвepгaeт мopaль cвeтcкoгo oбщecтвa, пытaяcь зaщитить cвoe пpaвo нa любoвь. Myж paзлyчaeт Aннy c cынoм, ee знaкoмыe oтвopaчивaютcя oт нee...
|6 ноября 1967
|СССР
|3 июля 1968
|Франция
|4 февраля 1970
|Швеция
|1 мая 1968
|Япония