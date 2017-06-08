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Анна Каренина. История Вронского Анна Каренина. История Вронского
Киноафиша Фильмы Анна Каренина. История Вронского

Анна Каренина. История Вронского, 2017

2017 / Россия
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Анна Каренина. История Вронского» - это новый фильм Карена Шахназарова («Курьер», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза»). Главные роли в картине исполнили известные отечественные актёры: Елизавета Боярская («Грозовые ворота», «Адмиралъ»), Максим Матвеев («Контрибуция», «Бесы», «Стиляги»), Кирилл Гребенщиков («Тест на беременность», «Серафима Прекрасная») и другие.

Фильм «Анна Каренина. История Вронского» позволит взглянуть на известную историю под другим углом. После трагичной смерти Анны Карениной минуло 28 лет. Сын Анны и Вронского Сергей уже стал взрослым мужчиной. Однажды его отец решает рассказать историю своей молодости - о трагичной и страстной любви с Карениной.

 

- Елизавета Боярская и Максим Матвеев играли вместе в фильме «Контрибуция». Актёры также являются супругами

- Во время кастинга актёров массовки для сцены бала было подано 5000 заявок

- Фильм является интерпретацией романа Льва Толстого «Анна Каренина»

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, – граф Вронский, – тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всё же идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач – тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить. Погрузившись в свое прошлое, Вронский начинает переосмысливать произошедшее почти тридцать лет назад и наконец понимает, что долгие годы находился во власти давно минувших событий. И кто знает, найдутся ли у него силы и захочет ли он, освободиться, отпустить то, что должно стать просто памятью.
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 июня 2017
Премьера в мире 8 июня 2017
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров
В ролях
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Наталья Винокурова
Наталья Винокурова
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Егор Бероев
Егор Бероев
Все актеры и съемочная группа
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Карен Шахназаров решил не снимать в 31 раз привычную и успевшую всем осточертеть интерпретацию романа Льва Толстого «Анна Каренина»; тем более что это уже было сделано в 2012 году Джо Райт и Кирой Найтли, исполнявшей главную женскую роль в полнометражке. Годом позднее Кристиан Дюгей и Виттория Пуччини представили на суд зрителя сериальную адаптацию. Казалось бы, что еще можно придумать нового? Однако на дворе 2017, и Шахназаров, поддерживая отечественного производителя, выпускает…
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