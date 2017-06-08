Анна Каренина. История Вронского, 2017

«Анна Каренина. История Вронского» - это новый фильм Карена Шахназарова («Курьер», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза»). Главные роли в картине исполнили известные отечественные актёры: Елизавета Боярская («Грозовые ворота», «Адмиралъ»), Максим Матвеев («Контрибуция», «Бесы», «Стиляги»), Кирилл Гребенщиков («Тест на беременность», «Серафима Прекрасная») и другие.

Фильм «Анна Каренина. История Вронского» позволит взглянуть на известную историю под другим углом. После трагичной смерти Анны Карениной минуло 28 лет. Сын Анны и Вронского Сергей уже стал взрослым мужчиной. Однажды его отец решает рассказать историю своей молодости - о трагичной и страстной любви с Карениной.