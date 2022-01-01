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Отверженные
Киноафиша Фильмы Отверженные
Miserables, les

Отверженные, 1958

1958 / Франция / ГДР / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

По роману Виктора Гюго "Отверженные".

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 11 марта 1958
Режиссер
Жан-Поль Ле Шануа
В ролях
Жан Габен
Жан Габен
Бурвиль
Джани Эспозито
Джани Эспозито
Даниэль Делорм
Серж Реджиани
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отверженные 1 постер
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