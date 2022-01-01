Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отверженные Отверженные
Киноафиша Фильмы Отверженные Отверженные, 2012: актеры и роли
Les Misérables Отверженные 2012 / Великобритания
7.6 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отверженные, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Хупер Том Хупер Tom Hooper
В ролях
Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Рассел Кроу Рассел Кроу Russell Crowe Эдди Редмэйн Эдди Редмэйн Eddie Redmayne Джеффри Раш Джеффри Раш Geoffrey Rush Аарон Твейт Аарон Твейт Aaron Tveit Саша Барон Коэн Саша Барон Коэн Sacha Noam Baron Cohen Аманда Сайфрид Аманда Сайфрид Amanda Seyfried
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Приложение киноафиши