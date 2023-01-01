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Отверженные Отверженные
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Les Misérables Отверженные 2012 / Великобритания
7.6 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Отверженные

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший грим
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший грим/прически
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучшая женская роль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший музыкальный момент
Номинант
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