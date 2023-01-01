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Награды и номинации фильма Отверженные
Les Misérables
Отверженные
2012 / Великобритания
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7.6
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41
голос
Рейтинг IMDb: 7.5
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Премия Гильдии киноактеров США 2013
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Номинант
Оскар 2013
Лучший грим
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучшее сведение звука
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
BAFTA 2013
Лучший грим/прически
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Лучшая женская роль
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший музыкальный момент
Номинант
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