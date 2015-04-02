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Мачо и ботан
Отзывы о фильме «Мачо и ботан»
21 Jump Street
Мачо и ботан
2012 / США
Трейлер
7.4
Оцените
50
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Нормальное название , смешное , чисто для комедии ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Jenechos
2 апреля 2015, 12:51
вы чего, народ! фильм крутой!!!!)))
давно так не смеялась✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Вчера поржал пипец =)))))))) ОЧЕНЬ СМЕШНАЯ КОМЕДИЯ !!!
Скучать не будете. Два актёра сыграли очень круто =))) БОТАН хаха ))))
9 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
roza9999 , пожалуйста не нравится не ходите на такие пошлые фильмы и не пишите свои скучные отзывы. Ходите в Дом кино и смотрите там фильмы " каму за 60 "
Если вы скучный и унылый человек , вам никогда не понять юмора таких комедий. Правда идите лучше в * дом кино *
А фильм офигенный 10 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Trapper
2 апреля 2015, 12:51
Да роза просто troll, че тут непонятного=) главное эмоции, плыть против волны и с... против ветра (достаточно глянуть не ее (его?) аватарку).
а по поводу предназначения форума, да можно написать свое мнение, но зачем же больше одного раза. после одного поста уже понятно твое мнение.
2 апреля 2015, 12:51
0
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР КОМЕДИЯ =))))))) Очень смешная !! 10 / 10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Jenechos
2 апреля 2015, 12:51
Не могу не написать....
прочитав эту РОЗУ, засомневалась идти, но, просмотрев фильм, поняла, что фильм замечательный, отдохнули прекрасно.
Peter_DB респект! эх, молодеЖь... лучше бы не жизни училась, а русскому языку ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение test от 10/12/2012 - 00:29:13
Мне фильм понравился.
Когда они такие крутые все в бэлом и палят в броске...и Джонни стоит такой туповато-растерянный✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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давно так не смеялась✊
Скучать не будете. Два актёра сыграли очень круто =))) БОТАН хаха ))))
9 / 10 ✊
А фильм офигенный 10 / 10 ✊
а по поводу предназначения форума, да можно написать свое мнение, но зачем же больше одного раза. после одного поста уже понятно твое мнение.
прочитав эту РОЗУ, засомневалась идти, но, просмотрев фильм, поняла, что фильм замечательный, отдохнули прекрасно.
Peter_DB респект! эх, молодеЖь... лучше бы не жизни училась, а русскому языку ✊
Мне фильм понравился.
Когда они такие крутые все в бэлом и палят в броске...и Джонни стоит такой туповато-растерянный✊
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