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Мачо и ботан Мачо и ботан
Киноафиша Фильмы Мачо и ботан Отзывы о фильме «Мачо и ботан»
21 Jump Street Мачо и ботан 2012 / США
7.4 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Мачо и ботан»

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LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Нормальное название , смешное , чисто для комедии ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
вы чего, народ! фильм крутой!!!!)))

давно так не смеялась✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Вчера поржал пипец =)))))))) ОЧЕНЬ СМЕШНАЯ КОМЕДИЯ !!!

Скучать не будете. Два актёра сыграли очень круто =))) БОТАН хаха ))))

9 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
roza9999 , пожалуйста не нравится не ходите на такие пошлые фильмы и не пишите свои скучные отзывы. Ходите в Дом кино и смотрите там фильмы " каму за 60 " Если вы скучный и унылый человек , вам никогда не понять юмора таких комедий. Правда идите лучше в * дом кино *



А фильм офигенный 10 / 10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Да роза просто troll, че тут непонятного=) главное эмоции, плыть против волны и с... против ветра (достаточно глянуть не ее (его?) аватарку).

а по поводу предназначения форума, да можно написать свое мнение, но зачем же больше одного раза. после одного поста уже понятно твое мнение.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР КОМЕДИЯ =))))))) Очень смешная !! 10 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
Не могу не написать....

прочитав эту РОЗУ, засомневалась идти, но, просмотрев фильм, поняла, что фильм замечательный, отдохнули прекрасно.

Peter_DB респект! эх, молодеЖь... лучше бы не жизни училась, а русскому языку ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение test от 10/12/2012 - 00:29:13




Мне фильм понравился.

Когда они такие крутые все в бэлом и палят в броске...и Джонни стоит такой туповато-растерянный✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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