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Айс Кьюб
Айс Кьюб
Ice Cube
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Айс Кьюб
Ice Cube
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Дата рождения
15 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Актер
Биография Айс Кьюб
Родился 15 июня 1969 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Айс Кьюб
Ассистент звезды
драма, мюзикл, мелодрама
2020, США
6.0
Битва преподов
комедия
2017, США
5.0
Миссия в Майами
боевик, комедия
2016, США
6.0
Голос улиц
мюзикл, биография
2015, США
7.0
Книга жизни
анимация
2014, США
5.0
Мачо и ботан 2
комедия, боевик
2014, США
6.0
Совместная поездка
комедия, боевик
2014, США
6.0
Мачо и ботан
комедия, боевик
2012, США
7.0
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Джек Блэк и Айс Кьюб исполнят главные роли в комедии о необычной влюбленности
Студия Sony уже анонсировала дату премьеры.
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16 июня 2021 18:46
Боевик «Скоростной поезд» во главе с Брэдом Питтом получил дату релиза
Вместе с этим Sony огласила дату выхода новой комедии с Джеком Блэком.
Написать
15 июня 2021 14:16
Ева Лонгория сыграет в новом sci-fi фильме Тимура Бекмамбетова
Актриса присоединится к Айсу Кьюбу.
Написать
21 октября 2020 12:22
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