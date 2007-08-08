Оповещения от Киноафиши
О фильме

Воровать бумажники и часы в метро Алекса учила мать, но именно ремесло их разлучило. 10 лет cпустя Алекс пытается начать нормальную жизнь – селится в своей старой квартиреи отправляется на поиски матери. Но отказаться от искушения не так-то просто, тем более, когда красивая незнакомка бросает вызов.
Страна Испания
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2007
Премьера в мире 8 августа 2007
Дата выхода
8 августа 2007 Швейцария
Сборы в мире $1 312 386
Производство Estudios Picasso, Maestranza Films, Pentagrama Films
Другие названия
Ladrones, Thieves, Tolvajok, Zlodeji, Zloději, Zlodějíčkové, Złodzieje, Воры
Режиссер
Хайме Маркес
В ролях
Мария Вальверде
Мария Вальверде
Патрик Бошо
Патрик Бошо
Карлос Каниовски
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6 IMDb
Кадры из фильма
