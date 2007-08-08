Воровать бумажники и часы в метро Алекса учила мать, но именно ремесло их разлучило. 10 лет cпустя Алекс пытается начать нормальную жизнь – селится в своей старой квартиреи отправляется на поиски матери. Но отказаться от искушения не так-то просто, тем более, когда красивая незнакомка бросает вызов.
СтранаИспания
Продолжительность1 час 41 минута
Год выпуска2007
Премьера в мире8 августа 2007
Дата выхода
8 августа 2007
Швейцария
Сборы в мире$1 312 386
ПроизводствоEstudios Picasso, Maestranza Films, Pentagrama Films