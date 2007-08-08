Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана

96% на Rotten Tomatoes и 73/100 на Metacritic: все серии «Фоллаута» уже вышли — вот где смотреть сезон целиком

Обожаю «Мосгаз» с Черкасовым, но все пересмотрела миллион раз: 3 российских детектива, которые очень похожи

Целых 4 героя «Магической битвы» сильнее, чем Годжо Сатору: Юдзи и Сукуна на фоне №1 – мальчики для битья

«Оскар» не вручают за душевность, а зря: самая недооцененная драмеди 2025-го заслуживает всех наград — трогает до мурашек

Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым

Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке

Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители

«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают

Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете