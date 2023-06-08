Culpa Mia, 2023

Noah
Я принёс тебе подарок.
[передаёт Нику красную игрушечную машину Ferrari]
Nick
[в восторге]
Это идеально. В этот залезть нельзя.
[соблазнительно]
Nick
Но увидеть тебя в той униформе — лучший подарок.
Noah
[ухмыляясь]
Я бы купил тебе книгу стихов, но вижу, это не твоё.
[Ник хватает её за руку, чтобы тащить её в угол; они игриво улыбаются.]
Noah
Нет! Нет, я не хочу, чтобы Анна выцарапала мне глаза.
Nick
[обнимает её крепко]
Это никогда не случалось со мной ни с Анной, ни с кем-либо ещё. Я просто не могу контролировать себя рядом с тобой.
Noah
[неохотно]
Марио ждёт меня.
Nick
[раздосадовано]
Чего он от тебя хочет?
Noah
Единственное, что я знаю, это то, что он улыбается, когда видит меня.
Nick
Ты действительно собираешься довольствоваться одной улыбкой?
Noah
[саркастично]
До боли в лицах.
Nick
У того парня нет крови в жилах. Он не может дать тебе того, что тебе нужно.
Noah
[осознанно]
А что мне нужно?
[они трут носами и целуются.]