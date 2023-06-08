Culpa Mia, 2023

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Моя вина
6.3
Моя вина - Трейлер
Киноафиша Фильмы Моя вина
6.3

Моя вина

, 2023
Culpa mía
Испания / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Моя вина
6.3
Моя вина - Трейлер
Моя вина  Трейлер

О фильме

Ноа вынуждена оставить свой город, бойфренда и друзей и переехать в особняк нового богатого мужа своей матери. Там она знакомится с Ником, своим сводным братом. Они влюбляются друг в друга.

В ролях

Marta Hazas
Rafaella
Иван Массаге
Иван Массаге
Jonás (Padre Noah)
Николь Уоллес
Noah Morán
Иван Санчес
William
Габриэль Гевара
Nick Leister
Eva Ruiz
Jenna
Виктор Варона
Lion
Фран Беренджер
Ronnie
Adriana Ubani
Anna
Мариано Венансио
Martin
Режиссер Доминго Гонсалес
Сценарист Mercedes Ron, Доминго Гонсалес
Композитор Федерико Хусид
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 8 июня 2023
Премьера в мире 8 июня 2023
Производство Amazon Studios, Enchantedblue Media, Pokeepsie Films
Другие названия
Culpa mía, My Fault, À contre-sens, Benim Hatam, Culpa meva, Culpa Mia, Culpa Minha, È colpa mia?, Én vétkem, Lỗi Của Tôi, Meine Schuld, Mening aybim, Minha Culpa, Moja wina, Moje vina, Λάθος μου, Моя вина, Моя провина, 俺の過ち, 我的过错, 我的過錯, 我的错误, Culpa Mia – Meine Schuld, اشتباه من

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 15 января 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Моя вина - Трейлер
Моя вина Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Noah Я принёс тебе подарок.
[передаёт Нику красную игрушечную машину Ferrari]
Nick [в восторге] Это идеально. В этот залезть нельзя.
[соблазнительно]
Nick Но увидеть тебя в той униформе — лучший подарок.
Noah [ухмыляясь] Я бы купил тебе книгу стихов, но вижу, это не твоё.
[Ник хватает её за руку, чтобы тащить её в угол; они игриво улыбаются.]
Noah Нет! Нет, я не хочу, чтобы Анна выцарапала мне глаза.
Nick [обнимает её крепко] Это никогда не случалось со мной ни с Анной, ни с кем-либо ещё. Я просто не могу контролировать себя рядом с тобой.
Noah [неохотно] Марио ждёт меня.
Nick [раздосадовано] Чего он от тебя хочет?
Noah Единственное, что я знаю, это то, что он улыбается, когда видит меня.
Nick Ты действительно собираешься довольствоваться одной улыбкой?
Noah [саркастично] До боли в лицах.
Nick У того парня нет крови в жилах. Он не может дать тебе того, что тебе нужно.
Noah [осознанно] А что мне нужно?
[они трут носами и целуются.]

Отзывы о фильме

Weteran Mc 23 июня 2024, 02:00
"Мыльная опера" для беззаботных девиц, любящих смотреть т/к "Домашний", фильмы про богатую жизнь в хоромах и другие пафосные… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Моя вина

Два сердца
Два сердца драма, мелодрама
2020, США
6.0
Так близко к горизонту
Так близко к горизонту мелодрама
2019, Германия
7.0
Прогулка по солнечному свету
Прогулка по солнечному свету мелодрама, мюзикл
2014, Великобритания
5.0
Джеймси
Джеймси мюзикл, криминал, мелодрама, семейный, драма
2013, США
6.0
Три метра над уровнем неба
Три метра над уровнем неба драма
2010, Испания
7.0
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Маринад «4 стакана» для ленивых хозяек: в конце августа закрываю перец только так — зимой банки исчезают первыми
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
Искала замену «Невскому» и «Первому отделу» – нашла 5 иностранных детективов: все вышли в 2026-м, но уже можно глянуть залпом
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
«Как-то лето по-дурацки прошло – теперь и тест пройди»: заменили пару слов в цитатах из «Москва слезам не верит» – угадаете хоть 3/5?
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше