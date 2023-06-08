Culpa Mia, 2023

Noah Я принёс тебе подарок.

[передаёт Нику красную игрушечную машину Ferrari]

Nick [в восторге] Это идеально. В этот залезть нельзя.

[соблазнительно]

Nick Но увидеть тебя в той униформе — лучший подарок.

Noah [ухмыляясь] Я бы купил тебе книгу стихов, но вижу, это не твоё.

[Ник хватает её за руку, чтобы тащить её в угол; они игриво улыбаются.]

Noah Нет! Нет, я не хочу, чтобы Анна выцарапала мне глаза.

Nick [обнимает её крепко] Это никогда не случалось со мной ни с Анной, ни с кем-либо ещё. Я просто не могу контролировать себя рядом с тобой.

Noah [неохотно] Марио ждёт меня.

Nick [раздосадовано] Чего он от тебя хочет?

Noah Единственное, что я знаю, это то, что он улыбается, когда видит меня.

Nick Ты действительно собираешься довольствоваться одной улыбкой?

Noah [саркастично] До боли в лицах.

Nick У того парня нет крови в жилах. Он не может дать тебе того, что тебе нужно.

Noah [осознанно] А что мне нужно?