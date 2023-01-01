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Три метра над уровнем неба
Трейлеры фильма «Три метра над уровнем неба»
Tres metros sobre el cielo
Три метра над уровнем неба
2010 / Испания
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7.5
Оцените
93
голоса
Рейтинг IMDb: 6.8
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