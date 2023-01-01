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О персоне
Фильмография
Диего Мартин
Diego Martín
Киноафиша
Персоны
Диего Мартин
Диего Мартин
Diego Martín
Дата рождения
21 сентября 1974
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Мадрид, Испания
Популярные фильмы
7.5
Три метра над уровнем неба
(2010)
7.4
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
(2012)
6.3
Репортаж со свадьбы
(2012)
Фильмография Диего Мартин
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2012
2010
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.3
Репортаж со свадьбы
[REC] Genesis
драма, ужасы, триллер
2012, Испания
Смотреть трейлер
7.4
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
Tengo ganas de ti
мелодрама, драма
2012, Испания
Смотреть трейлер
7.5
Три метра над уровнем неба
Tres metros sobre el cielo
драма
2010, Испания
Смотреть трейлер
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