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Альваро Сервантес
Альваро Сервантес
Álvaro Cervantes
О персоне
Фильмография
Альваро Сервантес
Álvaro Cervantes
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Дата рождения
12 сентября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Барселона, Каталония, Испания
Рост
171 см
Биография Альваро Сервантеса
Родился 12 сентября 1989 года. Барселона, Каталония, Испания.
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Фильмография Альваро Сервантеса
Без ума от неё
комедия, мелодрама
2021, Испания
6.0
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
мелодрама, драма
2012, Испания
8.0
Три метра над уровнем неба
драма
2010, Испания
8.0
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