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Марио Касас

Mario Casas
Марио Касас
Марио Касас Mario Casas
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Дата рождения
12 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Ла-Корунья, Испания
Рост
180 см
Личные связи
Мария Вальверде
Мария Вальверде
были в отношениях
Биография Марио Касаса

Содержание:

Марио Касас – Фильмы
  - Марио Касас – «Три метра над уровнем неба»
Марио Касас – Личная жизнь

Испанский актёр кино и телевидения Марио Касас родился 12 июня 1986 года в городе Ла-Корунья, Испания. Родители Марио не имели отношения к актерской среде, а вот братья Кристиан и Оскар пошли по стопам старшего брата и выбрали карьеру в шоу-бизнесе. У Марио также есть младший брат Даниель, который еще не определился с выбором профессии, и старшая сестра Шейла, которая работает юристом.

Когда Марио был еще ребенком, то хотел стать пожарным, футболистом или полицейским, а о карьере актера и не думал. Когда в 1994 году семья Касаса переехала под Барселону, Марио бросил спортивную секцию, которой посвятил несколько лет жизни. Когда будущий актер учился в старших классах, его пригласили сниматься в рекламе, и тогда он впервые задумался о карьере актера. После этого Марио переехал в Мадрид, чтобы всерьез изучать актерское мастерство в школе Кристины Роты.

Марио Касас – Фильмы

Поначалу Марио предлагали роли лишь в сериалах, большинство из которых демонстрировались лишь на территории Испании. Первой серьезной работой актера стала драма Антонио Бандераса «Летний дождь», после чего последовал успех в молодежной драме «Секс, вечеринки и ложь», где Касас сыграл одну из основных ролей.

Марио Касас – «Три метра над уровнем неба»

В 2010 году в карьере Касаса случился настоящий прорыв, он сыграл главную роль в романтической драме «Три метра над уровнем неба», где его возлюбленную сыграла Мария Вальверде. В испанском прокате кассовые сборы фильма составили более 2,5 миллионов долларов, а затем картина получила распространение и по всему миру. Марио моментально стал звездой и секс-символом, что позволило создателям фильма снять вторую часть – «Три метра над уровнем  неба. Я тебя хочу» (2012 год). Вальверде также появляется в этой картине, однако уже не в качестве основной героини, ведь персонаж Касаса расстается с ней и находит себе новую любовь, которую воплотила на экране знойная Клара Лаго.

Марио также можно увидеть в таких картинах, как «Неоновая плоть», «Ведьмы из Сугаррамурди», «33», «Пальмы в снегу», а также «Исчезнувший» и «Дикая история». Касас также принял участие в съемках масштабного телесериала «Ковчег».

Марио Касас – Личная жизнь

Марио Касас известен своими романами на съемочных площадках. Еще в начале своей карьеры он завязал отношения с партнершей по сериалу Амайей Саламанкой, но самый известный его роман был с партнершей по фильмам «Три метра над уровнем неба» и «Мул» Мария Вальверде.

Мария и Марио были любимцами зрителей – их роман начался с красивой мелодрамы и продолжился в реальной жизни. Пара несколько лет была вместе, и поклонники были уверены в скорой свадьбе, однако вместо этого Мария и Марио расстались. Свою личную жизнь после этого романа Мария решила не афишировать, а Марио продолжил крутить романы с красивыми испанками.

После Вальверде Марио стал встречаться с Бертой Васкес, хотя ходили слухи о его романах с Кларой Лаго и Бланкой Суарес. Актер не торопится связывать себя узами брака, предпочитая находиться в отношениях.

Интересные факты о Марио Касасе
  • Большая часть татуировок на теле Марио посвящена его родственникам.
  • Рост Марио - 180 см.
Фильмография Марио Касаса
Оккупант
Оккупант
приключения, драма, триллер 2020, Испания
6.0
Парамедик
Парамедик
триллер, драма 2020, Испания
5.0
Преступить черту
Преступить черту
триллер 2020, Испания
6.0
Прощай
Прощай
драма, триллер 2019, Испания
6.0
Невидимый гость
Невидимый гость
криминал, триллер, детектив 2017, Испания
8.0
Дикая история
Дикая история
ужасы, триллер, комедия 2017, Испания / Аргентина
6.0
Пальмы в снегу
Пальмы в снегу
мелодрама, драма 2015, Испания
6.0
33
33
драма 2015, США / Чили
6.0
Все фильмы
Фотографии Марио Касаса Все фотографии
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Связи
Мария Вальверде
Мария Вальверде Maria Valverde
были в отношениях
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