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Марио Касас – Фильмы

- Марио Касас – «Три метра над уровнем неба»

Марио Касас – Личная жизнь

Испанский актёр кино и телевидения Марио Касас родился 12 июня 1986 года в городе Ла-Корунья, Испания. Родители Марио не имели отношения к актерской среде, а вот братья Кристиан и Оскар пошли по стопам старшего брата и выбрали карьеру в шоу-бизнесе. У Марио также есть младший брат Даниель, который еще не определился с выбором профессии, и старшая сестра Шейла, которая работает юристом.

Когда Марио был еще ребенком, то хотел стать пожарным, футболистом или полицейским, а о карьере актера и не думал. Когда в 1994 году семья Касаса переехала под Барселону, Марио бросил спортивную секцию, которой посвятил несколько лет жизни. Когда будущий актер учился в старших классах, его пригласили сниматься в рекламе, и тогда он впервые задумался о карьере актера. После этого Марио переехал в Мадрид, чтобы всерьез изучать актерское мастерство в школе Кристины Роты.

Марио Касас – Фильмы

Поначалу Марио предлагали роли лишь в сериалах, большинство из которых демонстрировались лишь на территории Испании. Первой серьезной работой актера стала драма Антонио Бандераса «Летний дождь», после чего последовал успех в молодежной драме «Секс, вечеринки и ложь», где Касас сыграл одну из основных ролей.

Марио Касас – «Три метра над уровнем неба»

В 2010 году в карьере Касаса случился настоящий прорыв, он сыграл главную роль в романтической драме «Три метра над уровнем неба», где его возлюбленную сыграла Мария Вальверде. В испанском прокате кассовые сборы фильма составили более 2,5 миллионов долларов, а затем картина получила распространение и по всему миру. Марио моментально стал звездой и секс-символом, что позволило создателям фильма снять вторую часть – «Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу» (2012 год). Вальверде также появляется в этой картине, однако уже не в качестве основной героини, ведь персонаж Касаса расстается с ней и находит себе новую любовь, которую воплотила на экране знойная Клара Лаго.

Марио также можно увидеть в таких картинах, как «Неоновая плоть», «Ведьмы из Сугаррамурди», «33», «Пальмы в снегу», а также «Исчезнувший» и «Дикая история». Касас также принял участие в съемках масштабного телесериала «Ковчег».

Марио Касас – Личная жизнь

Марио Касас известен своими романами на съемочных площадках. Еще в начале своей карьеры он завязал отношения с партнершей по сериалу Амайей Саламанкой, но самый известный его роман был с партнершей по фильмам «Три метра над уровнем неба» и «Мул» Мария Вальверде.

Мария и Марио были любимцами зрителей – их роман начался с красивой мелодрамы и продолжился в реальной жизни. Пара несколько лет была вместе, и поклонники были уверены в скорой свадьбе, однако вместо этого Мария и Марио расстались. Свою личную жизнь после этого романа Мария решила не афишировать, а Марио продолжил крутить романы с красивыми испанками.

После Вальверде Марио стал встречаться с Бертой Васкес, хотя ходили слухи о его романах с Кларой Лаго и Бланкой Суарес. Актер не торопится связывать себя узами брака, предпочитая находиться в отношениях.