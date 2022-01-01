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Три метра над уровнем неба Три метра над уровнем неба
Киноафиша Фильмы Три метра над уровнем неба Три метра над уровнем неба, 2010: актеры и роли
Tres metros sobre el cielo Три метра над уровнем неба 2010 / Испания
8.2 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 6.8
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Три метра над уровнем неба, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фернандо Гонзалез Молина Фернандо Гонзалез Молина Fernando Gonzalez Molina
В ролях
Мария Вальверде Мария Вальверде Maria Valverde Марио Касас Марио Касас Mario Casas Нереа Камачо Nerea Camacho Альваро Сервантес Альваро Сервантес Álvaro Cervantes Диего Мартин
Одна
Одна
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