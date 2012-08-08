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Постер мультфильма От винта 3D
Постер мультфильма От винта 3D
Рейтинги
4.5 Рейтинг IMDb: 3
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2 постера
Киноафиша Фильмы От винта 3D

От винта 3D

Ot vinta 3D 18+
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Факты

О фильме

История юного самолета по имени Витязь, мечтающего о карьере воздушного аса. Когда судьба предоставляет ему шанс исполнить свое заветное желание и принять участие в крупном авиашоу, Витязь становится учеником опытных бывалых самолетов и начинает прилежно готовиться к выступлению. Однако за несколько дней до большого дня происходит нечто неожиданное: герой по уши влюбляется в очаровательную Молнию. Слабостью героя уже спешит воспользоваться коварный истребитель Гром, который заставляет возлюбленную Витязя отвлекать соперника от занятий.

  • Сценарий ленты основан на произведениях братьев-писателей Тимура и Тилека Чериковых.
  • Мультфильм стал режиссерским дебютом Ольги Лопато.
  • Второй после “Кукарачи” совместный анимационный проект российских и армянских аниматоров.
  • Не считая фрилансеров, в работе над мультфильмом принимали участие 60 человек.
  • Бюджет ленты составил 3,5 миллиона долларов.
  • “От винта 3D” выпущен к столетию российских военно-воздушных сил.
  • Слоган мультфильма – “А наши тачки летают!” – является отсылкой к “Тачкам” студии Pixar.
  • Мультфильм стал лауреатом II Международного кинофестиваля “Отцы и дети” в номинации “Анимация”.

За несколько недель до грандиозного авиашоу юный истребитель СУ-27 по имени Витязь поступает в ученики к самолетам-корифеям, которые берутся подготовить его к соревнованию. Но Витязь забывает о занятиях, когда влюбляется в очаровательный легкий самолет Молнию, не подозревая, что она – сообщница жестокого и злого истребителя Грома. Сможет ли Витязь завоевать любовь Молнии? Успеет ли разрушить коварные планы Грома? И главное - станет ли Витязь победителем авиашоу?

От винта 3D - дублированный тв ролик 2
От винта 3D  дублированный тв ролик 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 8 августа 2012
Дата выхода
8 августа 2012 Россия Парадиз 6+
9 августа 2012 Беларусь
26 июня 2013 Германия
9 августа 2012 Казахстан
5 августа 2013 США
9 августа 2012 Украина
MPAA G
Сборы в мире $2 250 147
Производство Simka Entertainment, Grindstone Entertainment Group, Touch FX Animation Studio
Другие названия
Ot vinta 3D, Asas, Bầu Trời Trong Xanh, Jets - Helden der Lüfte, Jets: De Vliegende Helden, Krila, Lennuässad, Skrzydła, Skrzydła 3D, Uçaklar, Wings, От винта, От винта 3D, ウィングス
Режиссер
Ольга Лопато
В ролях
Антонина Березка
Алексей Франдетти
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Анфиса Чехова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

4.5
Оцените 10 голосов
3 IMDb
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От винта 3D Дублированный тв ролик 2
От винта 3D - дублированный тв ролик 1
От винта 3D Дублированный тв ролик 1
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