История юного самолета по имени Витязь, мечтающего о карьере воздушного аса. Когда судьба предоставляет ему шанс исполнить свое заветное желание и принять участие в крупном авиашоу, Витязь становится учеником опытных бывалых самолетов и начинает прилежно готовиться к выступлению. Однако за несколько дней до большого дня происходит нечто неожиданное: герой по уши влюбляется в очаровательную Молнию. Слабостью героя уже спешит воспользоваться коварный истребитель Гром, который заставляет возлюбленную Витязя отвлекать соперника от занятий.
За несколько недель до грандиозного авиашоу юный истребитель СУ-27 по имени Витязь поступает в ученики к самолетам-корифеям, которые берутся подготовить его к соревнованию. Но Витязь забывает о занятиях, когда влюбляется в очаровательный легкий самолет Молнию, не подозревая, что она – сообщница жестокого и злого истребителя Грома. Сможет ли Витязь завоевать любовь Молнии? Успеет ли разрушить коварные планы Грома? И главное - станет ли Витязь победителем авиашоу?
|8 августа 2012
|Россия
|Парадиз
|6+
|9 августа 2012
|Беларусь
|26 июня 2013
|Германия
|9 августа 2012
|Казахстан
|5 августа 2013
|США
|9 августа 2012
|Украина