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Леонид Каневский
Леонид Каневский
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Леонид Каневский
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Дата рождения
2 мая 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Леонида Каневского
Родился 2 мая 1939 года. Киев, СССР (Украина).
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Фильмография Леонида Каневского
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия
2018, Россия
7.0
Ильфипетров
анимация, документальный
2013, Россия
7.0
Тачки 2
анимация, комедия, семейный
2011, США
7.0
Бедные родственники
комедия
2005, Россия / Франция
6.0
Смерть в кино
криминал
1990, СССР
5.0
Следствие ведут знатоки: Мафия
детектив
1989, СССР
7.0
Следствие ведут знатоки: Без ножа и кастета
криминал
1988, СССР
0.0
Следствие ведут знатоки: Бумеранг
криминал
1987, СССР
6.0
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С усами по жизни: раскрыт главный секрет успеха звезды «Следствие ведут ЗнаТоКи»
Леонид Каневский признался, что сорок лет назад ему необходимо было превратиться в старика.
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26 ноября 2021 12:06
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