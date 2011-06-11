7.0

Cars 2

, 2011
Cars 2
USA / Animation, Comedy, Family / 18+
Synopsis

Star race car Lightning McQueen and his pal Mater head overseas to compete in the World Grand Prix race. But the road to the championship becomes rocky as Mater gets caught up in an intriguing adventure of his own: international espionage.

Cast

Owen Wilson
John Ratzenberger
Bonnie Hunt
Cheech Marin
Franco Nero
Jeff Gordon
Director Brad Lewis, John Lasseter
Writer Dan Fogelman, Ben Queen, Joe Ranft, John Lasseter, Brad Lewis
Composer Michael Giacchino
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2011
Online premiere 28 June 2011
World premiere 11 June 2011
Release date
23 June 2011 Russia WDSSPR 0+
11 June 2011 Australia
23 June 2011 Belarus
16 June 2011 Brazil
25 August 2011 Croatia
1 December 2011 Denmark
5 August 2011 Estonia
12 August 2011 Finland K-7
27 July 2011 France
1 December 2011 Germany
21 July 2011 Great Britain
23 June 2011 Greece
11 August 2011 Hong Kong I
22 July 2011 Ireland
22 June 2011 Italy
23 June 2011 Kazakhstan
5 August 2011 Lithuania V
6 July 2011 Netherlands
5 August 2011 Norway
7 July 2011 Portugal
11 June 2011 Romania AP
20 July 2011 South Korea
30 June 2011 Spain
5 August 2011 Sweden
16 June 2011 USA
23 June 2011 Ukraine
MPAA G
Budget $200,000,000
Worldwide Gross $559,853,036
Production Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios
Also known as
Cars 2, Cars 2: Una nueva aventura sobre ruedas, Тачки 2, Auta 2, Bilar 2, Biler 2, Carros 2, Aftokinita 2, Arabalar 2, Autá 2, Auti 2, Auti 2 3D IMAX, Autod 2, Automobili 2, Autot 2, Avtomobili 2, Bílar 2, Cars 2：世界大賽, Ka 2, Kārkaḷ 2, Les Bagnoles 2, Mankanebi 2, Mashinalar 2, Mashinha 2, Masini 2, Maşınlar 2, Ratai 2, Seyarat 2, Vāģi 2, Verdák 2., Vương Quốc Xe Hơi 2, Αυτοκίνητα 2, Бібікі 2, Колите 2, Көліктер 2, कार्स 2, カーズ2, 反斗車王2, 小汽车的故事2, 汽车总动员2, 赛车总动员2, 飞车正传2

Cartoon rating

7.0
Rate 63 votes
6.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1885 In the Animation genre  253 In the Comedy genre  455 In the Family genre  181 In films of USA  1142 In films of 2011  63

Quotes

Uncle Topolino Chi trova un amico, trova un tesoro.
Lightning McQueen What does that mean?
Mama Topolino "Whoever finds a friend, finds a treasure."
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

