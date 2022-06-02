Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Алика Смехова

Алика Смехова

Alika Smekhova
Алика Смехова
Алика Смехова Alika Smekhova
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Алика Смехова

Родилась 27 марта 1968 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Алика Смехова
Тачки 3
Тачки 3
детский, анимация, приключения 2017, США
7.0
Крякнутые каникулы
Крякнутые каникулы
анимация, комедия, приключения 2015, Россия
5.0
Срочно выйду замуж!
Срочно выйду замуж!
комедия, мелодрама 2015, Россия
4.0
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
комедия 2013, Россия
5.0
Домоправитель
Домоправитель
комедия 2013, Украина
6.0
Женский день
Женский день
мелодрама 2013, Россия
0.0
Служебный роман. Наше время
Служебный роман. Наше время
комедия, драма 2011, Россия
6.0
Тачки 2
Тачки 2
анимация, комедия, семейный 2011, США
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
54-летняя Алика Смехова засветилась с сыном финалистки «Битвы экстрасенсов» Актриса рассекретила новые отношения.
Написать
2 июня 2022 10:30
«Предложения были»: Алика Смехова призвала перестать запугивать мужчин Звезда встала на защиту противоположного пола.
Написать
14 декабря 2021 19:45
«Как карлик»: подписчики не оценили пляжные фотографии 53-летней Алики Смеховой Фанаты осудили знаменитость за откровенные образы.
Написать
14 июля 2021 14:23
Все статьи
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Приложение киноафиши