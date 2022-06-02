Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Алика Смехова
Алика Смехова
Alika Smekhova
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Алика Смехова
Alika Smekhova
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Алика Смехова
Родилась 27 марта 1968 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Алика Смехова
Тачки 3
детский, анимация, приключения
2017, США
7.0
Крякнутые каникулы
анимация, комедия, приключения
2015, Россия
5.0
Срочно выйду замуж!
комедия, мелодрама
2015, Россия
4.0
Гена-Бетон. Псевдоним для героя
комедия
2013, Россия
5.0
Домоправитель
комедия
2013, Украина
6.0
Женский день
мелодрама
2013, Россия
0.0
Служебный роман. Наше время
комедия, драма
2011, Россия
6.0
Тачки 2
анимация, комедия, семейный
2011, США
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
54-летняя Алика Смехова засветилась с сыном финалистки «Битвы экстрасенсов»
Актриса рассекретила новые отношения.
Написать
2 июня 2022 10:30
«Предложения были»: Алика Смехова призвала перестать запугивать мужчин
Звезда встала на защиту противоположного пола.
Написать
14 декабря 2021 19:45
«Как карлик»: подписчики не оценили пляжные фотографии 53-летней Алики Смеховой
Фанаты осудили знаменитость за откровенные образы.
Написать
14 июля 2021 14:23
Все статьи
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»