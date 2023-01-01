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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Тачки 2
Тачки 2, 2011: актеры и роли
Cars 2
Тачки 2
2011 / США
Трейлер
7.8
Оцените
60
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Тачки 2, 2011: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Брэд Льюис
Brad Lewis
Джон Лассетер
John Lasseter
В ролях
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Джон Ратценбергер
John Ratzenberger
Бонни Хант
Bonnie Hunt
Чич Марин
Cheech Marin
Франко Неро
Franco Nero
Джефф Гордон
Jeff Gordon
Джон Туртурро
John Turturro
Даррел Уалтрип
Дмитрий Харатьян
Dmitry Kharatyan
Сергей Кузнецов
Леонид Каневский
Алика Смехова
Alika Smekhova
Жанна Фриске
Леонид Ярмольник
Leonid Yarmolnik
Тони Шэлуб
Tony Shalhoub
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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