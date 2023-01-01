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Киноафиша Фильмы Тачки 2 Тачки 2, 2011: актеры и роли
Cars 2 Тачки 2 2011 / США
7.8 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Тачки 2, 2011: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Брэд Льюис Brad Lewis Джон Лассетер Джон Лассетер John Lasseter
В ролях
Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson Джон Ратценбергер Джон Ратценбергер John Ratzenberger Бонни Хант Бонни Хант Bonnie Hunt Чич Марин Чич Марин Cheech Marin Франко Неро Франко Неро Franco Nero Джефф Гордон Jeff Gordon Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Даррел Уалтрип Дмитрий Харатьян Дмитрий Харатьян Dmitry Kharatyan Сергей Кузнецов Леонид Каневский Леонид Каневский Алика Смехова Алика Смехова Alika Smekhova Жанна Фриске Жанна Фриске Леонид Ярмольник Леонид Ярмольник Leonid Yarmolnik Тони Шэлуб Тони Шэлуб Tony Shalhoub
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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