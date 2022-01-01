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Алла Юганова
Алла Юганова
О персоне
Фильмография
Алла Юганова
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Дата рождения
19 января 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Аллы Югановой
Родилась 19 января 1982 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Аллы Югановой
Папа закодировался
комедия
2021, Россия
5.0
Сторож
драма
2018, Россия
8.0
Трое в лифте, не считая собаки
детектив, мелодрама
2017, Россия
0.0
Мышеловка на три персоны
детектив, мелодрама
2017, Россия
0.0
Не говорите мне о нем
мелодрама
2016, Россия
5.0
Наследники
драма
2015, Россия
6.0
Москва – Лопушки
комедия, мелодрама
2014, Россия
5.0
Снова один на всех
драма, мелодрама
2014, Россия
5.0
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