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Валентина Талызина
Валентина Талызина
Valentina Talyzina
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Валентина Талызина
Valentina Talyzina
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Дата рождения
22 января 1935
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Валентина Талызина
Родилась 22 января 1935 года. Омск, СССР (Россия).
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Фильмография Валентина Талызина
Про Лёлю и Миньку
семейный
2020, Россия
5.0
Новогодний папа
комедия
2015, Россия
6.0
Достоевский
биография, драма
2011, Россия
8.0
Не обмани
драма
2010, Россия
0.0
Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама
2008, Россия
6.0
Ленинград
исторический, военный, драма
2007, Россия / Великобритания
7.0
С точки зрения ангела
комедия
2001, Россия
4.0
Мужчина для молодой женщины
комедия, мелодрама
1996, Россия
5.0
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Статьи о персоне
Талызина отказалась выходить на одну сцену с Кабо не просто так: названа причина
Артистки не смогли сработаться на одной сцене.
Написать
7 июля 2022 12:10
Кудрявцева виновата? Скандал в эфире «Звезды сошлись» слили в Сеть
Далеко не все звезды в восторге от откровенной программы.
Написать
4 апреля 2022 11:55
Сколько лет Наде Шевелевой из «Иронии судьбы»?
По сюжету, Наде Шевелевой 34 года – столько же было на момент съемок исполнительнице этой роли Барбаре Брыльске.
Написать
26 ноября 2021 12:22
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