Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске. После поездки в Ленинград вместе с мамой, где они посетили несколько спектаклей, понял, что хочет стать актером. Из-за неудачи при попытке поступления в театральное училище в Москве Владимир учился два года на театральном отделении в Куйбышевском институте культуры. В 1976 году смог поступить в Щукинское училище, после окончания которого был принят в театр им. Е. Вахтангова. Несколько лет спустя Олег Ефремов пригласил актера перейти во МХАТ, где актер проработал шесть лет.

Дебютом в кино Владимира стала роль в фильме «Сашка» 1981 года. Актер работал с лучшими режиссерами: Павлом Лунгиным, Олегом Ефремовым, Петром Фоменко, Владимиром Хотиненко и другими. Как говорит сам актер, все самое интересное в профессии и жизни всегда впереди.

Настоящей удачей для него стала встреча с режиссером Римасом Туминасом, в спектаклях которого он играет в театре им. Е. Вахтангова. Яркими театральными работами Симонова в разное время стали роли в спектаклях «Тартюф», «Минетти» и «Дядя Ваня».

Актер живет со своей четвертой женой, у него четверо детей: два сына и две дочери. Владимир много снимается, продолжает играть в театре. Он считает, что настоящий актер должен уметь сыграть абсолютно любую роль, иначе нужно уходить из профессии. Ради роли он готов меняться буквально изнутри, но в жизни он мягкий, сентиментальный, чуткий человек.