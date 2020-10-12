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Владимир Симонов

Владимир Симонов
Владимир Симонов
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Дата рождения
7 июня 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Октябрьск, СССР (Россия)
Рост
195 см
Биография Владимира Симонова

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске. После поездки в Ленинград вместе с мамой, где они посетили несколько спектаклей, понял, что хочет стать актером. Из-за неудачи при попытке поступления в театральное училище в Москве Владимир учился два года на театральном отделении в Куйбышевском институте культуры. В 1976 году смог поступить в Щукинское училище, после окончания которого был принят в театр им. Е. Вахтангова. Несколько лет спустя Олег Ефремов пригласил актера перейти во МХАТ, где актер проработал шесть лет.

Дебютом в кино Владимира стала роль в фильме «Сашка» 1981 года. Актер работал с лучшими режиссерами: Павлом Лунгиным, Олегом Ефремовым, Петром Фоменко, Владимиром Хотиненко и другими. Как говорит сам актер, все самое интересное в профессии и жизни всегда впереди.

Настоящей удачей для него стала встреча с режиссером Римасом Туминасом, в спектаклях которого он играет в театре им. Е. Вахтангова. Яркими театральными работами Симонова в разное время стали роли в спектаклях «Тартюф», «Минетти» и «Дядя Ваня».

Актер живет со своей четвертой женой, у него четверо детей: два сына и две дочери. Владимир много снимается, продолжает играть в театре. Он считает, что настоящий актер должен уметь сыграть абсолютно любую роль, иначе нужно уходить из профессии. Ради роли он готов меняться буквально изнутри, но в жизни он мягкий, сентиментальный, чуткий человек.

Интересные факты о Владимире Симонове
  • Получил звание Заслуженного артиста РФ в 1995 году, звание Народного артиста РФ в 2001 году;
  • На одном курсе в театральном училище вместе с Владимиром учились Сергей Маковецкий и Александр Рыщенков;
  • Сын актера Василий решил пойти по стопам отца и стал актером, работает в театре им. Вахтангова;
  • В театре у актера было прозвище «Перочинный нож» за невероятную гибкость и пластику;
  • Три года подряд становился лауреатом театральной премии «Чайка» за роли в спектаклях: «Отелло», «Амфитрион», «Дон Кихот»;
  • Актер сыграл более 40 ролей в театре и более 120 в кино.
Фильмография Владимира Симонова
Дама Пик
Дама Пик
драма 2016, Россия
7.0
Духless 2
Духless 2
драма 2015, Россия
6.0
Страна ОЗ
Страна ОЗ
комедия 2015, Россия
7.0
Под прицелом любви
Под прицелом любви
драма 2013, Россия
4.0
Большая ржака!
Большая ржака!
комедия 2012, Россия
3.0
Мой любимый раздолбай
Мой любимый раздолбай
мелодрама, комедия 2011, Россия
0.0
Достоевский
Достоевский
биография, драма 2011, Россия
8.0
Год белого слона
семейный, комедия 2011, Россия
0.0
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12 октября 2020 15:49
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