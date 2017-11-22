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Владимир Хотиненко
Владимир Хотиненко
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Владимир Хотиненко
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Дата рождения
20 января 1952
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Владимира Хотиненко
Родился 20 января 1952 года. Славгород, Алтайский край, СССР.
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Фильмография Владимира Хотиненко
Ленин. Неизбежность
драма, исторический, биография
2019, Россия
6.0
Лес рук и зубов
ужасы
2018, Россия / Великобритания
0.0
Наследники
драма
2015, Россия
6.0
Бесы
драма, детектив
2014, Россия
4.0
Достоевский
биография, драма
2011, Россия
8.0
Поп
драма
2010, Россия
7.0
1612
исторический, приключения
2007, Россия
7.0
72 метра
приключения, боевик, военный, драма
2004, Россия
7.0
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8 июня 2017 15:00
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