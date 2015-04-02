Наша рецензия

Если старая версия «Вспомнить всё», снятая Паулем Верхувеном, была посвящена борьбе за права меньшинств (мутантов), то новая версия, поставленная Леном Уайзманом, работает с темой, гораздо более актуальной для сегодняшней глобальной цивилизации, – борьбой за права третьего мира, формально свободного, но экономически и политически закабаленного западной финансовой верхушкой. В перезагруженном Total Recall уже нет никакого романтического Марса, за вычетом разве что одной мимолетной шутки; дело…