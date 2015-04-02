Если старая версия «Вспомнить всё», снятая Паулем Верхувеном, была посвящена борьбе за права меньшинств (мутантов), то новая версия, поставленная Леном Уайзманом, работает с темой, гораздо более актуальной для сегодняшней глобальной цивилизации, – борьбой за права третьего мира, формально свободного, но экономически и политически закабаленного западной финансовой верхушкой. В перезагруженном Total Recall уже нет никакого романтического Марса, за вычетом разве что одной мимолетной шутки; дело…
Чай не Солярис Содерберг снимает... ИМХО. )
А мне понравилось, не понимаю, почему так не любят это вариант...
Верховена Total Recall, обогнал время. Но мое наблюдение, что по книгам F.К. Дика, откровенно плохого кино и не снимали (хотя уже под 10 экранизаций существует). Вопрос, сможет ли муж Кейт Бекинсэйл, бросить снимать Кейт Бекинсэйл и снять стильный Нф. А вот как раз спецэффектами его испортить нельзя, на этом и должна быть разница, ибо по сценарию там добавить нечего, ну может только Бэтмана ))
Наверное я б сказал, идея была замечательная, плохо реализовали, но не откровенный провал.
Иду.
Представляю себе ваш отзыв на рассказ Ф. Дика "Из глубин памяти" - "Честно говоря, пожалел, что прочитал этот рассказ. Кроме букв, смотреть не на что." ✊
А тут Фаррел хорош.
Еще тут много всяких штучек-дрючек, свистелок и перделок, ужасно интересно, такой технопарк будущего, но хотелось, чтобы еще больше.
Еще про одинаковые шрамы от одной пули на двух ладошках - вот понимаю, что чушь, но это так романтично ✊
Обычно такие проходные фильмы запоминаются несколькими яркими моментами. Так что у меня это будет, скорее всего, кино про "где Фаррел на рояле играет, где поезд сквозь земное ядро ездит, и где у Фарелла с Билл ладошки прострелены одной пулей" Как-то так.
6/10.
к легендарному фильму "ВСПОМНИТЬ ВСЁ", этот, никого отношения не имеет.
От себя добавлю... Хочется увидеть красивых, светловолосых, голобоглазых актрис, уровня Шерон Стоун и накаченых парней, как молодой Шварц..)))
... Мы то, что мы о себе помним... 7\10 лучший fильм Уайзмена.
ПС. Не очень понравился антураж города, очень сильно похож на другой город Дика, из Блейдраннеров..
6\10
Тоже показалось, что много заимствований из других fильмов, мало что нового смог предложить режиссер....
Не знаю, по-моему, форма была очень приятная. В «Войнах» была другая, и по-моему, там была намного попроще!
Понравились гаджеты некоторые новейшие, типа снаряда который выстреливает в помещение и распадается на множество микро видеокамер, или дисплей на холодильнике записки писать ✊
Колин Фарелл порадовал очень! ✊ Сыграл отменно, удивительно харизматичен и кроме него в общем то и смотреть не на кого, остальные герои блеклая масса. Кейт Бекинсейл весь фильм бесила, играла вампиршу по старой памяти, да еще и переигрывала, к тому же дубляж совершенно гадкий, голос замогильный аж по ушам резал ✊
Из минусов: тупые диалоги, отсутствие юмора и любовной линии адекватной, куча штампов начиная от Матрицы и заканчивая Мистер и миссис Смит ✊ Плюсы: из всех последних боевиков/фантастики - один из самых динамичных, хорошо поставленный интересный мир будущего, ну и Колька конечно ✊
6,5/10
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