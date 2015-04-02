Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Снегирь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вспомнить все Вспомнить все
Киноафиша Фильмы Вспомнить все Отзывы о фильме «Вспомнить все»
Total Recall Вспомнить все 2012 / США
6.9 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Вспомнить все»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Если старая версия «Вспомнить всё», снятая Паулем Верхувеном, была посвящена борьбе за права меньшинств (мутантов), то новая версия, поставленная Леном Уайзманом, работает с темой, гораздо более актуальной для сегодняшней глобальной цивилизации, – борьбой за права третьего мира, формально свободного, но экономически и политически закабаленного западной финансовой верхушкой. В перезагруженном Total Recall уже нет никакого романтического Марса, за вычетом разве что одной мимолетной шутки; дело…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Должно получиться красиво, даже если тупо сдерут сценарий без отклонений
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 23/04/2012 - 15:31:54):

Чай не Солярис Содерберг снимает... ИМХО. )



А мне понравилось, не понимаю, почему так не любят это вариант...

Верховена Total Recall, обогнал время. Но мое наблюдение, что по книгам F.К. Дика, откровенно плохого кино и не снимали (хотя уже под 10 экранизаций существует). Вопрос, сможет ли муж Кейт Бекинсэйл, бросить снимать Кейт Бекинсэйл и снять стильный Нф. А вот как раз спецэффектами его испортить нельзя, на этом и должна быть разница, ибо по сценарию там добавить нечего, ну может только Бэтмана ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 29/07/2012 - 12:37:29):

Наверное я б сказал, идея была замечательная, плохо реализовали, но не откровенный провал.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Только рецензию.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Поверила .

Иду.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Вадим_78 от 09/08/2012 - 22:20:01


Представляю себе ваш отзыв на рассказ Ф. Дика "Из глубин памяти" - "Честно говоря, пожалел, что прочитал этот рассказ. Кроме букв, смотреть не на что." ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Старое кино мне совсем никак.

А тут Фаррел хорош.

Еще тут много всяких штучек-дрючек, свистелок и перделок, ужасно интересно, такой технопарк будущего, но хотелось, чтобы еще больше.

Еще про одинаковые шрамы от одной пули на двух ладошках - вот понимаю, что чушь, но это так романтично ✊

Обычно такие проходные фильмы запоминаются несколькими яркими моментами. Так что у меня это будет, скорее всего, кино про "где Фаррел на рояле играет, где поезд сквозь земное ядро ездит, и где у Фарелла с Билл ладошки прострелены одной пулей" Как-то так.

6/10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ant1lles 2 апреля 2015, 12:51
Так что не кто не в курсе? что за композицию исполнял гг на фортепьяно ?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотрели с мужем и первый раз сошлись во мнении "Сюжета нет, обычные стрелялки" ✊

к легендарному фильму "ВСПОМНИТЬ ВСЁ", этот, никого отношения не имеет.

От себя добавлю... Хочется увидеть красивых, светловолосых, голобоглазых актрис, уровня Шерон Стоун и накаченых парней, как молодой Шварц..)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравилось...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Не судите строго и не сравнивайте с Верховенем, все так очень динамично получилось. К.Беки вобще красотка, да и юмора достаточно много. Нехватает атмосfерности Марса и всех этих мелочей, начиная от мутантов, заканчивая тоннелями, со спиралеобразными бульдозерами. а ну да, и конечно выпученные глаза людей, без воздуха. Но могу сказать, что оба кинА, не совсем правильно уловили идею F.Дика, у него это больше социальный сарказм, на fоне игр памяти.



... Мы то, что мы о себе помним... 7\10 лучший fильм Уайзмена.



ПС. Не очень понравился антураж города, очень сильно похож на другой город Дика, из Блейдраннеров..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Замена марсианских событий чем-то не менее интересным ,на мой взгляд, не получилась.Отсюда и последующие недостатки фильма.Женское противоборство как-то оживляло происходящее,но лишь немного.Белые солдаты раздражали почему-то.Звёздными войнами повеяло,в плохом смысле,они бы ещё бы лучами стреляли ✊



6\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Космополитра, 11/08/2012 - 17:16:09):

Тоже показалось, что много заимствований из других fильмов, мало что нового смог предложить режиссер....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Может быть, и есть заимствования, но фильм получился «Драйвовый» и интересный. Намного приятнее наивных драм и т.д. Там как раз одно и тоже. Либо несчастные «тёмные», либо девушка, либо… ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Космополитра, 11/08/2012 - 17:16:09):...Белые солдаты раздражали почему-то.Звёздными войнами повеяло,...

Не знаю, по-моему, форма была очень приятная. В «Войнах» была другая, и по-моему, там была намного попроще!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
К счастью не помню сюжет старого фильма, поэтому смотреть было более менее интересно. Хороший видеоряд, красивая картинка. Посмотреть разок можно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Когда смотрел сцену игры на рояле почему то вспомнился "Тайна двух океанов", где иностранный шпион (в этой роли М.Глузский ) передавал секретную информацию в радиоэфир, играя на рояле - неужели оттуда тоже своровали?✊ Для фантастического фильма сюжет недостаточно интригующий - неожиданные повороты сюжета не обыграны, новинок нет. Сюжет получился вторичным на фоне экшена и восточных единоборств, которые бесспорно удались и поражают своей динамичностью. Жутко напоминает фильмы про Борна.✊ Показанный в фильме мир железа и машинных технологий воспринимается всё-таки как мир прошлого или настоящего и не увлекает картинками из мира будущего, что является ещё одним минусом фильма. Один раз фильм конечно можно посмотреть, особенно тем кто любит экшн. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Очень напряг женский состав. Такие однотипные. Сюжета никакого,вода вода-поцелуй. Да даже поцелуя не было ,так... Сходите лучше на НЕУДЕРЖИМЫЕ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
patish 2 апреля 2015, 12:51
А теперь пару слов в защиту фильма... Лично я очень трепетно отношусь ко всему, что связано с фантастикой и поэтому с нетерпением ждал этого фильма. И очень важно четко понимать когда идешь в кинотеатр, что ты идешь на фантастику, а не на очередной боевичек... Требовать от него того, что туда изначально не может вкладываться, это уже перебор. Все прекрасно знали старый "Вспомнить всё", все сюжетные повороты и прелести фильма, когда идешь на пересъемку зачем требовать чего то абсолютно другого? Хотя я считаю, что фильм изменили в лучшую сторону))) Убрали эту мутантскую мерзость(как я молился, что б не было тут этого уродца из живота, я ликовал когда вообще не одного страшного мутанта не увидел в кино), изменили концовку, что тоже очень радует(я считаю про инопланетян в старом фильме немного перегнули) сделали более реалистичным. Я могу часами говорить о созданном мире, поверьте, над ним трудилась целая команда выдающихся фантастов... Вы только посмотрите какие реалистичные технологии( по мне мир к таким и катится), а герои пользуются очень естественно, не так как будто это что то из рода вон выходящее(в кино такое очень редко встречается) просто приятно смотреть... Одни только роботы чего стоят, самые классные роботы которые я видел, их движения, реакция на происходящее и приказы(не человека и не тупого механизма)... Сцены экшена просто завораживают своей постановкой, отдельное спасибо оператору, выбирать такие ракурсы и передвижения камер это искусство... Такой экстаз от работы оператора я переживал только при просмотре "Дитя человеческое"(знающие люди поймут). Так к чему я виду... Смешав все эти плюсы понимаешь, что кино удалось на славу.Судить строго из-за промахов в сценарии и не замечать всего остального, это близорукость. Оценивайте фильмы по талантам людей которые работали над ним в целом и представляйте какую работу им пришлось проделать...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Что старый фильм, что новый, но смысл рассказа все так же упущен...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
По зрелищности и динамичности фильм почти на 10. Если бы не последние 15-20 мин, которые превращаются в хаотичное движение и побоище героев и роботов, выглядит это так, как-будто режиссер устал монтировать и просто свалил в концовку оставшийся экшн материал - бессмысленно и беспощадно.

Понравились гаджеты некоторые новейшие, типа снаряда который выстреливает в помещение и распадается на множество микро видеокамер, или дисплей на холодильнике записки писать ✊

Колин Фарелл порадовал очень! ✊ Сыграл отменно, удивительно харизматичен и кроме него в общем то и смотреть не на кого, остальные герои блеклая масса. Кейт Бекинсейл весь фильм бесила, играла вампиршу по старой памяти, да еще и переигрывала, к тому же дубляж совершенно гадкий, голос замогильный аж по ушам резал ✊

Из минусов: тупые диалоги, отсутствие юмора и любовной линии адекватной, куча штампов начиная от Матрицы и заканчивая Мистер и миссис Смит ✊ Плюсы: из всех последних боевиков/фантастики - один из самых динамичных, хорошо поставленный интересный мир будущего, ну и Колька конечно ✊

6,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
bum.91 29 марта 2021, 10:41
Вы че в заблуждение вводите, синема парк , Старый фильм демонстрирует в 19:30 , вы постер перепутали!!! Или специально!! Хулиганье!! Я в Синема Парк звонил узнавал, не 2012 у них фильм будет , демонстрироваться , а 1990
29 марта 2021, 10:41 Ответить
Киноафиша.инфо 29 марта 2021, 17:15
в ответ на сообщение bum.91 от 29 марта 2021, 10:41
Приносим извинения, небольшой технический сбой. Все исправится в ближайшее время. :)
29 марта 2021, 17:15 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 9 комментариев
Стоп-слово
Стоп-слово 4 комментария
Развод
Развод 2 комментария
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2 4 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 44 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 47 комментариев
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва 9 комментариев
До рассвета
До рассвета 33 комментария
Кукольник
Кукольник 6 комментариев
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!» 2 комментария
Русалочка
Русалочка 5 комментариев
Восставшая из ада
Восставшая из ада 2 комментария
Комната чудес
Комната чудес 6 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 47 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 35 комментариев
Король неба
Король неба 14 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Беглец
Беглец 3 комментария
Мег 2
Мег 2 8 комментариев
Особняк с привидениями
Особняк с привидениями 1 комментарий
Барби
Барби 6 комментариев
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1 2 комментария
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы 2 комментария
Элементарно
Элементарно 1 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер 1 комментарий
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 1 комментарий
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Kinoafisha.info App