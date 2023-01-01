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Лис и пес
Фильмы похожие на Лис и пес
The Fox and the Hound
Лис и пес
1981 / США
7.5
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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