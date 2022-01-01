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Лис и пес Лис и пес
Киноафиша Фильмы Лис и пес Лис и пес, 1981: актеры и роли
The Fox and the Hound Лис и пес 1981 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Лис и пес, 1981: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Тед Берман Ted Berman Ричард Рич Арт Стивенс Art Stevens
В ролях
Микки Руни Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Перл Бэйли Pearl Bailey Джек Альбертсон Jack Albertson Жанетт Нолан Jeanette Nolan
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Главная роль
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Забытое чудо
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