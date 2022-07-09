Черный котел, 1985

Главный герой — Таран, мальчик-свинопас, мечтающий стать великим воином и защитником родного Придейна. Его антагонист — злой и могущественный Рогатый король, вознамерившийся завладеть Чёрным котлом и с помощью заключённой в нём силы воскресить армию нежити и покорить мир. Однако найти Чёрный котёл — непростая задача. Его местонахождение может указать волшебная свинка Хен Вен, живущая у старого волшебника Даллбена. Узнав о намерениях Рогатого короля, Даллбен поручает Тарану отвести свинку в надёжное место. По дороге Таран теряет Хен Вен, и начинаются его приключения.