Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Черный котел Черный котел
Киноафиша Фильмы Черный котел
The Black Cauldron

Черный котел, 1985

1985 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Главный герой — Таран, мальчик-свинопас, мечтающий стать великим воином и защитником родного Придейна. Его антагонист — злой и могущественный Рогатый король, вознамерившийся завладеть Чёрным котлом и с помощью заключённой в нём силы воскресить армию нежити и покорить мир. Однако найти Чёрный котёл — непростая задача. Его местонахождение может указать волшебная свинка Хен Вен, живущая у старого волшебника Даллбена. Узнав о намерениях Рогатого короля, Даллбен поручает Тарану отвести свинку в надёжное место. По дороге Таран теряет Хен Вен, и начинаются его приключения.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 24 июля 1985
Возраст 12+
Режиссер
Тед Берман
В ролях
Фредди Джонс
Найджел Хоторн
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Черный котел 3 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Черный котел смотреть онлайн

Черный котел
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
10 диснеевских мультфильмов, из которых получились бы жуткие хорроры Во второй половине 2022 года планируется премьера слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед». Какие еще мультфильмы студии Disney можно адаптировать в виде ужасов?
Написать
9 июля 2022 13:00
Это тоже Disney: 8 мультфильмов студии, о которых вы могли не знать Как правило, Disney ассоциируется у нас либо с романтическими историями про принцесс, либо с экранизациями знаменитых сказок, либо с мультфильмами об антропоморфных животных. Тем не менее Disney нередко выпускает нестандартные для себя проекты. Сегодня мы расскажем вам о 8 таких мультфильмах.
Написать
28 июля 2021 19:40
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши