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Юлия Гришина Yuliya Grishina
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Юлия Гришина

Yuliya Grishina

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Мамы 6.7
Мамы (2012)
Дублер 5.8
Дублер (2012)
Мужчина с гарантией 5.8
Мужчина с гарантией (2012)

Фильмография Юлия Гришина

Картина маслом 4.2
Картина маслом Kartina maslom
комедия 2015, Россия
Высокая кухня
Высокая кухня
мелодрама, мини-сериал 2014, Россия
Остров везения 4.1
Остров везения Ostrov vezeniya
комедия 2013, Россия
Смотреть трейлер
Мамы 6.7
Мамы Mamy
комедия 2012, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Мужчина с гарантией 5.8
Мужчина с гарантией Muzhchina s garantiey
комедия, семейный 2012, Россия
Смотреть трейлер
Дублер 5.8
Дублер Dublyor
комедия 2012, Россия
Смотреть трейлер
Беременный 4
Беременный Beremennyy
комедия 2011, Россия
Смотреть трейлер
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