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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Фильмография
Юлия Гришина
Yuliya Grishina
Киноафиша
Персоны
Юлия Гришина
Юлия Гришина
Yuliya Grishina
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.7
Мамы
(2012)
5.8
Дублер
(2012)
5.8
Мужчина с гарантией
(2012)
Фильмография Юлия Гришина
4.2
Картина маслом
Kartina maslom
комедия
2015, Россия
Высокая кухня
мелодрама, мини-сериал
2014, Россия
4.1
Остров везения
Ostrov vezeniya
комедия
2013, Россия
Смотреть трейлер
6.7
Мамы
Mamy
комедия
2012, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Мужчина с гарантией
Muzhchina s garantiey
комедия, семейный
2012, Россия
Смотреть трейлер
5.8
Дублер
Dublyor
комедия
2012, Россия
Смотреть трейлер
4
Беременный
Beremennyy
комедия
2011, Россия
Смотреть трейлер
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