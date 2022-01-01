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Фильмы про беременность
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Фильмы про беременность

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По году По рейтингу По названию
10 свиданий
10 свиданий
4.0
комедия, мелодрама
2020, США
Никогда, редко, иногда, всегда
Никогда, редко, иногда, всегда
6.0
драма
2020, США / Великобритания
Бог детей
Бог детей
5.0
криминал, документальный
2020, США
Декретный отрыв
Декретный отрыв
5.0
комедия, драма
2020, Нидерланды
Дылда
Дылда
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5.0
драма
2019, Россия
Божественная любовь
Божественная любовь
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5.0
драма
2019, Бразилия / Уругвай / Дания / Норвегия / Чили
Выпьем за любовь
Выпьем за любовь
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7.0
комедия
2019, Германия
Ой, мамочки
Ой, мамочки
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5.0
комедия
2017, Франция
Бриджит Джонс 3
Бриджит Джонс 3
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7.0
комедия, мелодрама
2016, Великобритания
Случайно беременна
Случайно беременна
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6.0
комедия
2016, Франция
Я видел свет
Я видел свет
0.0
драма, мелодрама, биография, мюзикл
2015, США
Лок
Лок
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6.0
триллер, драма
2014, США / Великобритания
Таблетка от слез
Таблетка от слез
0.0
мелодрама
2014, Россия / Украина
Младенец в подарок
Младенец в подарок
3.0
комедия, драма
2013, США
9 месяцев строгого режима
9 месяцев строгого режима
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6.0
комедия
2013, Франция
Разомкнутый круг
Разомкнутый круг
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6.0
драма, мюзикл
2013, Бельгия / Нидерланды
Отец поневоле
Отец поневоле
6.0
мелодрама
2013, Россия
Везучая
Везучая
5.0
мелодрама
2013, Россия
Подари мне убежище
Подари мне убежище
7.0
драма
2012, США
Секса много не бывает
Секса много не бывает
5.0
комедия, драма
2012, Франция / Бельгия
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Долгожданная или неожиданная, беременность в любом случае меняет женщину и ее отношения с партнером. Для кого-то это большая радость, а для кого-то – тяжелое испытание, с которым даже смириться получается не всегда быстро. Но годы спустя эти девять месяцев мамы вспоминают с трепетом и улыбкой.

Пять лучших фильмов про беременность

Киноленты, главные героини которых вынашивают ребенка, покажут зрителю чувства и переживания женщины в этот непростой период. Страхи, перемены настроения, постоянно меняющийся гормональный фон и множество других явлений все равно сопровождаются трепетным ожиданием настоящего чуда: появления малыша на свет.

Джуно

Шестнадцатилетняя Джуно – ученица старшего класса школы в Миннесоте, не по годам умная, сильно отличающаяся от своих сверстниц. У нее есть вкус к музыке и кинематографу, ироничное отношение к действительности и умение мыслить не по шаблону. Но однажды она узнает, что беременна, и эта новость целиком меняет ее жизнь. Первый порыв избавиться от плода сменяется более обдуманным решением, и девушка подыскивает для малыша семью. Постепенно она сближается с Марком, одним из будущих родителей ребенка. Тем временем Поли Бликер, биологический отец, зовет на выпускной бал другую девушку.

Его поведение помогает Джуно понять, чего на самом деле она хочет от жизни, остается только принять главное решение.

Давай сделаем ребенка

Фильм состоит из девяти коротких рассказов о разных парах. Всех персонажей объединяет проблема пополнения в семье. Воспитатель детсада упорно пытается избежать темы появления детей на свет. Немолодая пара давно мечтает завести ребенка, но прагматичный и рациональный подход к сексуальной жизни убивают в них всякое желание касаться друг друга. Одинокая лесбиянка хочет пройти процедуру искусственного оплодотворения, но в последний момент сомневается в правильности своего решения.

У всех семей своя драма, и они переживают ее по-разному.

Ой, мамочки

Мадо отчаянно не желает взрослеть, и даже наличие дочки не помогает ей стать более серьезной. Авриль следит за мамой, словно за неразумным подростком, который в любой момент может уйти в холодную ночь без шапки или нахулиганить. Девушка – полная противоположность бесшабашной Мадо, она серьезная, ответственная, сдержанная и принимает только правильные решения. Ее беременность давно планировалась, она хочет быть лучшей мамой в мире и очень волнуется. Тем временем Мадо встречается с бывшим мужем после двадцати лет с момента последней встречи и беременеет от него. Единственное, что волнует героиню, – кто-то будет называть ее бабушкой!

Семья готовится к двойному пополнению и беспрестанно выясняет, кто же здесь на самом деле старший.

Девять месяцев строгого режиме

Молодая Ариана работает судьей и всегда следует строгим моральным принципам. Ее главная цель в жизни – избавить общество от как можно большего количества преступников. Но однажды героиня беременеет, а отец будущего малыша – вовсе не идеальный парень, о котором мечтала Ариана, а подследственный, обвиняемый в жестоком нападении. Кроме того, именно она будет выносить приговор, но для этого ей нужно понять, виновен ли мужчина на самом деле и как она умудрилась забеременеть от него.

Младенец в подарок

Лиза – замужняя девушка, которая мечтает о ребенке, но никак не может забеременеть. Тем временем ее лучшая подруга, Энди, оказывается в положении, хотя категорически не готова иметь детей. В голове у Энди моментально зреет план, и она предлагает Лизе забрать малыша себе. Шаг сомнительный, и он может разрушить дружбу, семьи и всю жизнь обеих героинь, но они решаются попробовать.

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