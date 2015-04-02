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Беременный
Отзывы о фильме «Беременный»
Беременный
2011 / Россия
Трейлер
4.3
Оцените
53
голоса
Рейтинг IMDb: 4.1
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GoodFella
2 апреля 2015, 12:51
Самое смешное, что народ то пойдет. Будет плеваться после просмотра, но пойдет, иначе не снимали бы подобные кинофильмы.
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение GoodFella от 08/09/2011 - 00:42:06
я не пойду...
ps shemale - не круто, и не смешно - особенно в Тайвани {мужчины, будьте осторожны ✊ }
pps шлакоблок
ppps штангенциркуль
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1987
2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень разочеровал =((((( А разочеровал , из-за того , что актёр Дмитрий Дюжев , сыграл , так УЖАСНО , что нет слов. Шутки просто НОЛЬ , и разговаривал весь фильм , как гей . Аж противно было смотреть на Дюжева. Все привыкли смотреть его в серьёзных ролях ( бандитские роли) ,а тут какой то неформал , с голоском ..... . Кароче Дюжев весь фильм испортил , по моему мнению =((((
А Галустян на все 1000% выложился ,красавчик.
2/10 Тока из-за галустяна.
2 апреля 2015, 12:51
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MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ.
фу.
✊
2 апреля 2015, 12:51
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SALIVATOR
2 апреля 2015, 12:51
скажу просто если пришлось выбирать между Беременым и фильмом Шварцнегира Джунеор то лучше второе. Он более интересний и забавней чем эта хрень без юмара и нармальных шуток. полный отстой, у Дюжева прича как у гомика да ешеи ребенок в жевоте ваше на трансвестита смахивает.
2 апреля 2015, 12:51
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Zaitceva
2 апреля 2015, 12:51
ПОООООЛНЫЙ БРЕД!!!!!!! Мне еще никогда в жизни не было так жаль потраченные 200 руб. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
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ps shemale - не круто, и не смешно - особенно в Тайвани {мужчины, будьте осторожны ✊ }
pps шлакоблок
ppps штангенциркуль
А Галустян на все 1000% выложился ,красавчик.
2/10 Тока из-за галустяна.
фу.
✊
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