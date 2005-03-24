От 180 и выше, 2004

Фильм по мотивам рассказа Ирвина Шоу.

180 – это рост. Рост настоящих красоток. Во всяком случае, в этом уверен герой фильма – администратор фитнес-центра Костя. Для Кости 180 это не просто метрические данные, высокая королева рядом с мужчиной – символ его успеха и состоятельности. Однажды Костя решает доказать всем и – самое главное себе, что может настать и его час – звездный час мужчины маленького роста. И приглашает на свидание девушку… не ниже 180 сантиметров. Используя свое служебное положение, Костя обзванивает клиенток фитнес-клуба. Но получает отказ за отказом. У каждой героини своя история и свой мужчина. В итоге, цепь забавных ситуаций и смешных совпадений приводит к нему на свидание сразу всех красавиц...