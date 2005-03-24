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От 180 и выше
Киноафиша Фильмы От 180 и выше
From 180 and Higher

От 180 и выше, 2004

2004 / Россия
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Фильм по мотивам рассказа Ирвина Шоу.

180 – это рост. Рост настоящих красоток. Во всяком случае, в этом уверен герой фильма – администратор фитнес-центра Костя. Для Кости 180 это не просто метрические данные, высокая королева рядом с мужчиной – символ его успеха и состоятельности. Однажды Костя решает доказать всем и – самое главное себе, что может настать и его час – звездный час мужчины маленького роста. И приглашает на свидание девушку… не ниже 180 сантиметров. Используя свое служебное положение, Костя обзванивает клиенток фитнес-клуба. Но получает отказ за отказом. У каждой героини своя история и свой мужчина. В итоге, цепь забавных ситуаций и смешных совпадений приводит к нему на свидание сразу всех красавиц...

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в России 25 марта 2005
Премьера в мире 24 марта 2005
Режиссер
Александр Стриженов
Александр Стриженов
В ролях
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма От 180 и выше 1 постер
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