«Это было и страшное, и свободное время»: интервью с Ксенией Каталымовой

24 мая на ТНТ начался второй сезон сериала про лихие 90-е «Мир! Дружба! Жвачка». Сюжет шагает в лето 1994-го, когда по всей стране возникали финансовые пирамиды, в городах орудовали банды, заводы отходили в частные руки. Перед премьерой второго сезона актриса Ксения Каталымова рассказала о роли, партнерах по съемочной площадке и о своих воспоминаниях о 90-х.