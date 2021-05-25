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Ксения Каталымова
Ксения Каталымова
Kseniya Katalymova
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Ксения Каталымова
Kseniya Katalymova
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Дата рождения
28 июля 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Ксения Каталымова
Родилась 28 июля 1978 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Ксения Каталымова
Московские сумерки
мелодрама
2013, Россия
0.0
Интимные места
драма, мелодрама
2013, Россия
3.0
Европа - Азия
драма, комедия
2009, Россия
6.0
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«Это было и страшное, и свободное время»: интервью с Ксенией Каталымовой
24 мая на ТНТ начался второй сезон сериала про лихие 90-е «Мир! Дружба! Жвачка». Сюжет шагает в лето 1994-го, когда по всей стране возникали финансовые пирамиды, в городах орудовали банды, заводы отходили в частные руки. Перед премьерой второго сезона актриса Ксения Каталымова рассказала о роли, партнерах по съемочной площадке и о своих воспоминаниях о 90-х.
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25 мая 2021 11:34
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