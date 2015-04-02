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Свадьба по обмену
Отзывы о фильме «Свадьба по обмену»
Свадьба по обмену
2011 / Россия
Трейлер
7.1
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (miti, 08/04/2011 - 12:02:24):
КОГДА ЖЕ они возьмут себя в руки и перестанут ШТАМПОВАТЬ этот ЛОХОТРОН для народа?
когда зрители начнут подавать в суд и требовать не только назад свои деньги за билет но и за моральный ущерб..
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (DANDAN, 21/04/2011 - 14:00:15):
НА ПУБЛИКУ НЕ РАБОТАЙ))) КИНОХРИТИК!!
здесь люди высказывают свое мнение и мы имеем право на это кому- то нравится кому -то не нравится-это нормально......я не пойду смотреть этот фильм снятый или точнее слизан с Голливуда...да и на Вилкову у меня " не встает" ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (DANDAN, 22/04/2011 - 17:22:00):
это постоянное недовольство отечественным кинематографом.
многие отечественные фильмы я или мы смотрим только из чувства патриотизма , которое не вышибешь ни чем так бы мы не относились к действительности округ нас......если бы фильм Свадьба по обмену сделали бы румыны или китайцы я уверена что ни кто бы это смотреть не стал да и лестных отзывов в адрес Вилковой было бы куда меньше...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
посмотрела вчера этот "шедевр "...сатира в адрес отечественного бомонда очень вяла глупа и бездарна ...."такой плевок в колодец из которого сами же и пьют "
фильм чисто для поклонников Вилковой (как сказал один из героев фильма -главное лицо маза фактора)..Максим Матвеев просто убивает своей "никакой игрой " ✊ короче остановлюсь на этом просто устала писать комет про что вообще не стоит даже внимания
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 30/04/2011 - 18:10:51):
Забавно, открыв раздел "рецензии" на КА, наблюдать за нашими-местными пиар-технологиями 16 рецензий, на данный момент. Из них, положительных - 16.
НУ СЛАВА БОГУ !!! если это пиар то тогда хай с ними....а то я уж реально думала что народ брендил...
✊
2 апреля 2015, 12:51
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здесь люди высказывают свое мнение и мы имеем право на это кому- то нравится кому -то не нравится-это нормально......я не пойду смотреть этот фильм снятый или точнее слизан с Голливуда...да и на Вилкову у меня " не встает" ✊
многие отечественные фильмы я или мы смотрим только из чувства патриотизма , которое не вышибешь ни чем так бы мы не относились к действительности округ нас......если бы фильм Свадьба по обмену сделали бы румыны или китайцы я уверена что ни кто бы это смотреть не стал да и лестных отзывов в адрес Вилковой было бы куда меньше...✊
фильм чисто для поклонников Вилковой (как сказал один из героев фильма -главное лицо маза фактора)..Максим Матвеев просто убивает своей "никакой игрой " ✊ короче остановлюсь на этом просто устала писать комет про что вообще не стоит даже внимания
НУ СЛАВА БОГУ !!! если это пиар то тогда хай с ними....а то я уж реально думала что народ брендил...
✊
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