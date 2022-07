1 Jake Lonergan Гарри Грегсон-Уильямс 3:09

2 Palms to Heaven Гарри Грегсон-Уильямс 2:26

3 Col. Woodrow Dolarhyde Гарри Грегсон-Уильямс 4:52

4 Attack & Abductions Гарри Грегсон-Уильямс 4:24

5 A Kid, a Dog & a Woman Гарри Грегсон-Уильямс 3:58

6 Emmett's Close Encounter Гарри Грегсон-Уильямс 4:57

7 Alien Air Attack Гарри Грегсон-Уильямс 3:07

8 She's Gone Гарри Грегсон-Уильямс 4:40

9 I Know Where They Are Гарри Грегсон-Уильямс 6:30

10 Jake's Army Гарри Грегсон-Уильямс 2:42

11 Godspeed Гарри Грегсон-Уильямс 3:38

12 Goodbye Jake Гарри Грегсон-Уильямс 2:54

13 I See Them Гарри Грегсон-Уильямс 3:37

14 Ella's Mission Гарри Грегсон-Уильямс 2:08

15 Do You Remember Me? Гарри Грегсон-Уильямс 1:52

16 Return to the Cabin Гарри Грегсон-Уильямс 1:16